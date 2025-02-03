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        Haberler Dünyadan 2025 Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar - Grammy'de Türkiye esprisi

        2025 Grammy Ödülleri'ne damga vuran anlar

        Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en ilginç anlarından biri, sunucu Trevor Noah'ın, Taylor Swift hakkında konuşurken Türkiye esprisiyle salondakileri güldürmesi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:37
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        • 1

          Grammy Ödülleri gecesinin sunucusu Trevor Noah, Taylor Swift'le ilgili konuşurken Türkiye'de saç ekimi esprisiyle salondakileri güldürdü.

          'Eras' (Çağlar) adlı dünya turnesini aralık ayında tamamlayan ve bu turneyle büyük ses getiren Taylor Swift’i gören sunucu Trevor Noah, yarattığı etkiyi betimlemek için Türkiye'ye saç ekimine gelenleri örnek verdi.

          Konuşmasına; "Taylor Swift de burada" diye başlayan Trevor Noah; "Taylor Swift, tarihin en büyük turnesini tamamladı. Taylor Swift yalnızca rekorları kırmakla kalmadı, Türkiye’ye saç ektirmeye giden insanlardan daha fazla Amerikalıyı seyahat ettirdi. Herkes onu görmek için uçağa bindi” dedi.

        • 2

          Beyonce, 'Cowboy Carter' adlı albümüyle 'Yılın Albümü', 'En İyi Country Albümü' ve Miley Cyrus ile birlikte 'En İyi Country İkili' ödülünü kazandı.

          Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı olan ve 50 yılın ardından bu ödülü alan ilk siyahi kadın olan Beyonce, ödül için adının anons edilmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

        • 3

          Ünlü şarkıcı, müzik kariyeri boyunca ilk kez kazandığı 'Yılın Albümü' ödülünü, 13 yaşındaki kızı Blue Ivy'nin elinden aldı.

        • 4

          3 çocuk annesi sanatçının, en büyük çocuğu Blue Ivy ile sahnedeki kucaklaşması, geceye damga vuran anlardan biriydi.

        • 5

          'Espresso' şarkısıyla 'En İyi Pop Solo Performans' ödülünün sahibi olan Sabrina Carpenter, teatral yeteneğini sahneye taşıdı. Ünlü şarkıcı, Broadway'dekilere benzer bir sahne şovuyla gecenin en enerjik performanslarından birini sergiledi.

        • 6

          Doechii, 'En İyi Rap Albümü' ödülünü kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Genç siyahilere yönelik bir konuşma yapan şarkıcı; "Kimsenin size burada olamayacağınızı, çok siyah olduğunuzu, yeterince akıllı olmadığınızı, çok dramatik olduğunuzu veya çok karamsar olduğunuzu söyleyen stereotipler yansıtmasına izin vermeyin" dedi.

        • 7

          Janelle Monae, ikonik Michael Jackson dansıyla 'Don’t Stop ’til You Get Enough'ı seslendirdi. Quincy Jones'un şarkısını onun mirasına saygı duruşu amacıyla seslendiren Monae, sahne gösterisi esnasında ceketini seyircilere attı. Ceketi kapan isim, ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu. Şarkı eşliğinde dans eden Swift, ceketi üzerine giyerek dans etmeye devam etti.

        Beyonce sonunda o ödülü aldı
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