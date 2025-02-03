Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.
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"RAKİBİN 9 KİŞİ KALMASI KONUŞULACAK"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho'nun ilk 11 üçlüsü yine çuvalladı esasında. Tüm maç vazgeçmedi bundan, sadece oyuncuları veya yerlerini değiştirerek hamlelerini yaptı. Yine de maçı çözen, Fenerbahçe'ye getiren Rizespor'un iki kırmızı ile eksilmesi oldu. 'İki kule'ye önce Talisca'yı, sonra Cenk Tosun'u ekledi. Tek stopere döndü. Kulübesinde topu "gol" için kullanacak tüm oyuncuları sahaya attı. Öyle ki; Oğuz Aydın sağ kanatta başladı, sol ön oldu, sonda sol stoper, ardından sağ stoper. Tam tur attı sahada. Ancak geriye bu hamleler, pozisyonlar, direkler kalmayacak; haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması konuşulacak; yazık…" (Sabah)
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"TAKIMIN DURUMU İYİ DEĞİL"
Ömer Üründül: "Dünkü maç büyük bir kaosla neticelenebilirdi ama Mourinho hatalarından hâlâ ders çıkarmıyor. Bir yanlışı daha var. Yeri geldikçe vurguladım. Oğuz'un yapısına uygun görev yeri ileride kanat forveti. 3-5- 2'de kenarda görev alırsa hem defansif görevi yetersiz kalır hem de hücuma katkısı. Talisca iyi futbolcu ama fizik olarak hiç hazır değil. Mourinho'nun son değişiklikleri için bir şey söylemiyorum. Rakip eksik kalınca herkesi aldı. Yalnız bir tane doğrusu vardı, o da Amrabat'ı devrede çıkarmak. Takımın durumu iyi değil. Mourinho'nun düşünmesi gereken çok önemli bir konu daha var. Dzeko ve En-Nesyri'den başka gol atan oyuncu yok haftalardır." (Sabah)
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"MOURINHO MACERAYI SEVİYOR"
İbrahim Yıldız: Heyecanı yüksek bir karşılaşma izledik. Her iki takım oyuncuları da iyi bir mücadele sergiledi. Maçın önüne geçen en önemli şey, Mourinho’nun macerayı çok sevdiğiydi. Son Avrupa Lig'i karşılaşmasında oynayan 6 oyuncu kadroda yoktu. Üstelik savunma hattını oluşturan 3 isim ilk kez birlikte oynadı. Yeni transfer Carlos ile Skriniar’ın yanında Levent vardı. Belki de tek antrenmanla maça çıkmışlardı. Büyük risk şaşırttı elbette. Karşılaşmanın ilk 13 dakikasında yenilen iki golü görünce, yeni savunma hattını sorgulamak doğru olur. Fenerbahçe, Mourinho’nun satranç tahtası gibi. Sürekli oyuncuların yeri değişiyor. İdeal bir kadro yok. Arayışlar sürüyor. (Habertürk)
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"FUTBOLUN ADALETİ ADINADA DA BİR KAYIPTI"
Engin Verel: "Fenerbahçe, ilk isabetli şutunu 33. dakikada attı. O da kalecinin kucağına gitti. Kaliteli futbolcular geldi, uyumsuzluk da var. Ama burada problem oynayanlarda değil, oynamayanlarda. Problem saha içinde değil, saha dışında. Bu sorunu ortadan kaldırmadığı müddetçe, kimi alırsa alsın Fenerbahçe'nin işi zor. Mesela Çağlar oynamalıydı. Neden oynamadı? Çok maç kurtardı. İşe yaramaz diye Rize'ye verdiğiniz Samet, iki gol kurtardı. Hakemin ikinci yarıdaki bütün iyi niyetine (!) karşın, top Fenerbahçe'yi bir türlü sevmedi. 9 kişilik Rizespor'un bu maçı kaybetmesi, futbolun adaleti adına da bir kayıptı." (Akşam)
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"MOURINHO BU SORUYU SORMALI"
İlker Yağcıoğlu: "Son dakikalarda Fenerbahçe golcüleri ile bu maçı da çevirmeyi başardı. Çok kritik bir 3 puan haneye yazdırıldı. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-0'dan dönmek sevindirici. Maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Mourinho'nun bu soruyu sorması lazım." (Takvim)
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"İLK KIRMIZI KART SONRASI BAŞKA BİR MAÇ"
Uğur Meleke: "İlk devrenin sonunda gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası başka bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Maça defansif olarak sıkıntılı başlayan Skriniar, çok kısa sürede hücumda etkili oldu. İlk yarıda bir gol attı, ofsayt sebebiyle iptal oldu. Bir de penaltı kazandırdı ardından takımına. İkinci devrenin başlamasıyla beraber Rizespor haliyle 4+4 biçiminde kendi birinci bölgesine yığıldı. Fenerbahçe’de ikinci yarının başında sahada zaten Dzeko, Nesyri, Tadic, Szymanski varlardı. Dakikalar geçtikçe Talisca, İrfan ve Cenk de eklendi sahadaki hücumcuların arasına. Fenerbahçe önce 10, sonra 9 kişi oynayan Rize’yi ikinci yarıda haliyle ceza alanı içine hapsetti. Tadic’in girişiyle özellikle sağ kanat hareketlendi, çok fazla kenar ortası yapıldı ve dört topu da direkten dönen Fenerbahçe, zor da olsa tabelayı 3-2’ye getirdi son bölümde." (Hürriyet)
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"TÜRK HAKEMLİĞİ BEKA SORUNUDUR"
Ahmet Çakar: "Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı. Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir." (Sabah)