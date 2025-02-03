30 gün boyunca bitki bazlı beslenmenin vücutta yaratacağı 6 değişiklik

Hayatı boyunca et ve süt ürünleri tüketmiş biri, bir ay boyunca bitki bazlı beslenebilir mi? Başta kulağa zor gelse de, 30 günlük bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta beklenmedik değişimlere yol açabilir. Peki, vücut etin ve sütün olmadığı bir beslenme düzenine nasıl tepki verir?

ABD merkezli Eat This, Not That! - Bunu yiyin, şunu değil - adlı beslenme, sağlık ve yaşam tarzı konularını ele alan platform, bu sorunun yanıtını aradı ve "Bitki bazlı beslenmek çaba gerektirir; ancak getirileri buna değer" sonucuna ulaştı.

Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı? Haberi Görüntüle

"BİTKİ BAZLI DİYET, HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

Veganlık, günümüzün en dikkat çeken yaşam tarzlarından bir tanesi. Hayvan hakları ve çevresel faktörlerin yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası olduğu belirtiliyor. Araştırmalara göre, bitki bazlı bir diyet, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, obezite ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı riskini azaltabiliyor.

Sağlıklı bir şekilde vegan beslenmek belirli bir çaba gerektiriyor; ancak hazır gıdalar ve abur cubur tüketmek bu beslenme tarzının faydalarından tam anlamıyla yararlanmayı engelliyor.

Bitki bazlı beslenmeye geçen kişiler, yaşadıkları değişikliğin enerji seviyeleri ve yaşamları üzerindeki etkilerini anlattı.

1. Daha az sağlık sorunu

Teknoloji şirketi ContractPodAi’nin baş hukuk müşaviri Jerry Levine, eşi 20 yıldır vegan olmasına rağmen bu beslenme şeklini benimsemekte geciktiğini söylüyor. Ancak doktoru ve eşi ısrar edince bu değişimi yapmaya karar vermiş.

Levine, "Doktoruma vegan beslenmeye geçmeyi sordum ve bana üç seçeneğim olduğunu söyledi: Vegan olmak, egzersize başlamak ya da 40 yaşında ölmek. Egzersiz yapmaktan ya da ölmektense vegan olmanın daha iyi olduğunu düşündüm" diyor.

"15 YAŞ GENÇLEŞMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Levine, hayvansal gıdalardan vazgeçtikten sonra sağlığında büyük bir değişim fark ettiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: "Kendimi çok daha enerjik hissediyorum. Obezite sınırındaydım ve uyku apnesi teşhisim vardı. Kolesterol, tansiyon ve statinler gibi birçok ilaç kullanıyordum. Vegan beslenmeye geçtikten sonra kendimi 15 yaş gençleşmiş gibi hissettim. Daha az uyumama rağmen sabahları dinç uyanıyorum."

2. Daha sağlıklı bir cilt Beslenme koçu ve iş danışmanı Virginia Stockwell, Forks Over Knives adlı belgeseli izledikten sonra toksinlerden arınmak için vegan beslenmeye geçtiğini söylüyor. Stockwell, "İlk olarak, aktinik keratozumun (genellikle güneş ışığına maruz kalan bölgelerde kahverengi, pürüzlü ve pullu lekeler şeklinde kendini gösteren bir deri lezyonu) iyileştiğini ve inceldiğimi fark ettim. Ancak ağırlık kaldırma hobim biraz zorlaştı çünkü önceki gücümü kaybetmiştim" diyor. "EGZERSİZLERİM DAHA VERİMLİ HALE GELDİ" 3. Gün içinde enerji düşüşü yaşamamak Özellikle öğleden sonra hissedilen halsizlik, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorun. Ancak Tiffany Gregory, vegan beslenmeye geçtiğinden beri bu sorunu yaşamadığını belirtiyor ve şunları söylüyor: "Bitki bazlı beslenmek, daha besleyici gıdalar tüketmeye yönlendiriyor. Önceden yediğim yemeklere kıyasla daha dengeli öğünler tüketiyorum. Ayrıca büyük öğünlerden sonra hissettiğim ağırlık ve yorgunluk hissi tamamen ortadan kalktı. Egzersizlerim de daha verimli hale geldi. Daha uzun süre dayanabiliyorum, daha çabuk toparlanıyorum ve antrenman sonrası yorgun hissetmiyorum." 4. Yeterli protein alımına dikkat etmek Beslenme uzmanı Jordan Anthony, çevresel kaygılar nedeniyle bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirtiyor. "Modern endüstriyel hayvancılığın, özellikle de sığır eti üretiminin çevreye verdiği zarar beni rahatsız ediyordu. Bu nedenle bu sisteme destek vermeyi bıraktım." Anthony, yeterli protein almanın zorluk yaratabileceğini ancak kuruyemiş, tohum ve soya ile bu açığı kapattığını ifade ediyor. "Proteine öncelik verdiğim sürece enerji seviyelerim gün boyunca stabil kalıyor. Ancak fazla yağ ve karbonhidrat tükettiğimde kendimi halsiz ve hatta biraz depresif hissediyorum." "AKNE PROBLEMLERİM ORTADAN KALKTI" 5. Yemekten sonra ağırlık hissi olmaması Vegans, Baby platformunun kurucusu Diana Edelman, Tayland’daki bir fil koruma alanında çalıştıktan sonra vegan olmaya karar verdiğini söylüyor. Edelman, "Orada geçirdiğim ilk haftada, kesime götürülen domuzları gördüm ve o andan itibaren et tüketmeyi bıraktım" diyor. Edelman, vegan beslenmeye geçtiğinden beri enerjisinin arttığını belirtiyor ve şunları söylüyor: "Artık yemek sonrası ağırlık hissi yaşamıyorum. Eskiden büyük öğünlerden sonra kendimi halsiz hissederdim ama artık böyle bir durum yok. Ayrıca, yıllarca mücadele ettiğim akne problemim süt ürünlerini bıraktıktan sonra tamamen ortadan kalktı."