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Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret

Yaşlanırken ne normaldir ne değildir? Yaşlandıkça olabilecek 4 tuhaf değişiklik nelerdir?

Giriş: 06.04.2025 - 07:30 Güncelleme: 06.04.2025 - 07:30
Habertürk
Haberler Stil Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret

Hepimiz yaşlanıyoruz. Zaman herkes için acımasız. Yaşlandıkça kendinizi dinlemek ve bedeninizde olan değişiklikleri fark edip gerekirse doktorlardan destek almak önemli bir konu.

Alt dişlerde kayma

Uzmanlara göre yaşlandıkça alt dişlerin kayması, çarpıklaşması ve yer değiştirmesi mümkün. Herkesin dişi yaşlandıkça hareket etmez, ancak hareket ederse, bunun yaygın nedenleri arasında bir dişin kaybedilmesi; dişleri dengesiz hale getirebilen diş eti hastalıkları ve diş gıcırdatma gibi nedenlerle olur.

Sesiniz değişebilir

UT Southwestern Tıp Merkezi Ses Merkezi Direktörü Dr. Ted Mau, yaşlandıkça ses telleri de yaşlanır, ses tellerini oluşturan kaslar kütle kaybına uğrar ve genellikle ses incelir diyor.

Yani yaşlandığınızda sesiniz olduğundan daha zayıf çıkabilir.

Yaş erkek ve kadın sesini farklı şekillerde etkileyebilir. Bazı erkekler yaşlandıkça ses perdelerinin yükseldiğini yani inceldiğini fark eder.

Yaşlı kadınlardaki ses kısılması ise hormonal değişikliklerden olur.

Küçülürsünüz

Çoğu insan 40 yaşından itibaren kısalmaya başlar.

Ancak araştırmalar, erkeklerin ve kadınların farklı şekilde boy kaybettiğini gösteriyor: 70 yaşına geldiğinde erkekler ortalama 1 cm kaybederken, kadınlar 2 cm kaybeder.

80'den sonra durum biraz daha kötüleşiyor: Aynı araştırma, erkeklerin 2 cm kadınların 3 cm kaybettiğini söylüyor.

Cleveland Clinic'teki Geriatrik Tıp Merkezi'nin bölüm şefi Ardeshir Hashmi, yaşlandıkça küçülmemizin birkaç nedeni olduğunu belirtiyor.

Yaşla birlikte omurlarda kemik ve kıkırdak kaybı yaşanır ve boy kısalır. Omurganın etrafındaki karın ve bel kasları zayıflar ve bu da omurganın dik durmasını zorlaştırabilir. Ayak kemerlerinin zamanla düzleşmesi bile boy kaybına katkıda bulunabilir.

Hashmi, fiziksel olarak aktif kalarak, merkez bölgenizi güçlendiren ve kemik büyümesini teşvik eden ağırlık kaldırma egzersizleri yaparak ve beslenmenizde yeterli kalsiyum ve D vitamini alarak bu durumu kısmen yavaşlatabileceğinizi söylüyor.

Migren azalabilir

Kadınların migrene yakalanma olasılığı erkeklere göre 2 ila 3 kat daha fazladır; ayrıca migren nöbetleri daha sık görülür ve daha uzun sürer.

Ancak yaşlandıkça bu konuda bazı sevindirici haberler alıyoruz: Migren menopozdan sonra azalabilir.

Penn Medicine'da nörolog olan Seniha Nur Özüdoğru, çoğu kadının menopozdan sonra migrenden kurtulduğunu belirtiyor.

Yaşlandıkça kadınlarda migren sıklığı ve şiddeti azalıyor ve hatta artık migren atakları bile geçirmiyorlar.

Dr. Özüdoğru yaş ilerledikçe kadınların baş ağrısı ve buna eşlik eden mide bulantısı olmadan migren yaşayabileceğini söylüyor.

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