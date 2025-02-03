Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!

Adana'da olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı.

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KUYUMCU DÜKKANINDA BİR KİŞİ GÖRÜLDÜ DHA'daki habere göre kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü.

ŞÜPHELİ ARANDI BULUNAMADI REKLAM Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

3 KİLO ALTIN VE 100 BİN TL İLE KAÇTI Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı. ZANLININ EŞGALİ BELİRLENDİ Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.