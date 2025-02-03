Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci evinde dehşet! Genç kadın kalbinden bıçakladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Öğrenci evi kan gölüne döndü! Genç kadın kalbinden bıçakladı!

        Niğde'de, 23 yaşındaki İ.Ü. isimli kadın, tartıştığı Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi sevgilisi, 26 yaşındaki Hakan Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de kan donduran olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        SEVGİLİ ÇİFT ÖĞRENCİ EVİNE GİTTİ

        DHA'da iddiaya göre İ.Ü. (23), sevgilisi Hakan Gürkan (26) ile birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

        BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

        İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

        CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ

        Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Niğde
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        7 araca çarpıp köprüden uçtu! 3 ölü, 22 yaralı
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Küfürleşmeyle başlayan kavga cinayetle bitti
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Habertürk Anasayfa