Eski hakemler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Rizespor nefes kesen maçı 9 kişi tamamladı. Eski hakemler, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte hakem yorumları...
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BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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FENERBAHÇE'NİN KORNER BEKLENTİSİ
Fenerbahçe korner bekledi, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Korner beklentisi haklı. Bu tip kale çizgisini fazlasıyla geçti. Bu net bir kornerdi. Yardımcı hakemin doğru tespit etmesi lazımdı.
Deniz Çoban: Bu seviyenin hatası değil.
Bülent Yıldırım: Bu top dönüp dolaşıp gol olsa kaos. Bariz şekilde top dışarı çıkmış.
- 3
AMRABAT'IN OLAWOYIN'E MÜDAHALESİ
Amrabat'ın Olawoyin'e müdahalesinde faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Kontrolsüz hamle. Faul yeterli değil. Sarı kart olmalı. Haydi ikaz etse, oyunun hemen başı, onu da yapmadı.
Bahattin Duran: Çok sınırda bir hareket. Ben de bu pozisyonu yalnızca maçın hikayesine bakmadan görsem sarı kart daha doğru olur dedim. Maç başı, hakemin Amrabat'ı ciddi şekilde uyarmasını beklerdim.
Bülent Yıldırım: Gecikmiş müdahale. Kontrolsüz faul. Sarı kart daha doğru olurdu.
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LEVENT MERCAN'A YAPILAN MÜDAHALE
Levent Mercan'a yapılan müdahalede kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Ghezzal, elini baş bölgesine koyuyor, daha sonra Levent'in yüzüne gözüne eli geliyor. Kontrolsüz faul, sarı kart olmalı.
Deniz Çoban: Başından sonuna izleyince, göze gelebilir, sonuçları ağır olabilir, kontrolsüz faul ve sarı kart.
Bülent Yıldırım: Parmaklar, Levent'in gözüne temas etmiş. Ancak, bu haliyle sarı kart gerekir.
- 5
DZEKO'NUN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda faul doğru mu?
Deniz Çoban: Faul kolay verildi. Hakemi de eleştirmeyeceğim. Hakemi eleştireceğim konu, faul kararından sonra Mithat topa vuruyor. 8. dakika bu, protesto...
Bahattin Duran: Hakemin kararını protesto amacı taşıyordu Mithat'in hareketi. Hakem de devamında uyarıyor.
Bülent Yıldırım: Faulde şüphe yok. Sağ ayağıyla, Dzeko'nun sol ayağına müdahale ediyor. Hakem genel uyarı yapmayı tercih etti, daha sert yapmalıydı. Sarı kart da düşünebilirdi.
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SAMET AKAYDİN'İN DZEKO'YA MÜDAHALESİ
Samet Akaydin'in Dzeko'ya yaptığı müdahalede faul gerekir mi?
Bahattin Duran: Hakemin 11. dakikada 44. saniyede faul vermesi gerekirdi. Top Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe, ikinci golü yedi bu pozisyondan sonra. Top Fenerbahçe'den Rizespor'a geçecek, Rizespor'dan Fenerbahçe'ye... Atak fazı defalarca bitti. O faulle golün çok bir alakası kalmadı. 2-3 defa takımlar arasında top yer değiştirdi. Sonrasında gol olduğu için bunu analiz etmek istedik.
Deniz Çoban: Atak fazı çok değişti. O faulle golü bağlamak doğru değil.
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- 7
DZEKO'NUN MOCSİ'YE MÜDAHALESİ
Dzeko'ya faul yapıldı, Mocsi'nin yüzüne vuruldu mu?
Deniz Çoban: Hakemler için çok zor pozisyonlar bunlar. Aşağıya bakarken yukarıyı kaçırmak muhtemel. Dzeko, kendini yakın takip eden oyuncunun farkında. Ellerine kollarına sahip çıkmalı. Fenerbahçe lehine faul doğru, Dzeko'ya da sarı kart yaptığı kontrolsüz hareketten ötürü.
Bahattin Duran: Faul kararı doğru. Dzeko'nun da eliyle yaptığı hareket cezasız kalmış. Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Mocsi'nin arkadan şarjı faul. Dzeko da presi hissedince sol kolunu yüze vurmuş, sarı kart görmeliydi.
- 8
OLAWOYIN'IN ALDATMAYA YÖNELİK HAREKETİ
Hakemin, Olawoyin'in hakemi aldatmaya yönelik hareketten verdiği sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Hakemle aynı fikirdeyim, aldatmaya yönelik hareket. Skriniar'ın vücuduyla, ayağıyla Olawoyin'e teması yok. Kendisini bıraktı, hakemi aldatmaya yönelik hareketi yaptı. Her iki ayağını büküp bıraktı. Bu karar kesinlikle doğru, sarı kart.
Deniz Çoban: Net bir aldatma, net bir sarı kart. Tartışmasız.
Bülent Yıldırım: UEFA'nın hakemlere verdiği el kitapçığında, aldatma için ne deniyor; temas hiç olmayabilir, teması hücum oyuncusunu başlatabilir, vücuduna ufak bir teması abartarak hakeme gösterebilir. Tartışmasız sarı kart, baştan sona örnek uygulama.
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MOCSI'NIN SARI KART POZİSYONU
En-Nesyri'ye müdahalesi sonrasında Mocsi sarı kart gördü. Karar doğru mu?
Deniz Çoban: Bu pozisyon, UEFA'nın son 2-3 eğitim paketinde de kullanıldı. Topla oynayabilirsiniz, arkadan müdahalelerde bir ayağınızla topla oynayıp diğeriyle rakibi süpüremezsiniz. En-Nesyri yaslanabilir, siz arkadan kontrollü gelmek zorundasınız, sağ ayağınızla topa vurdunuz, sol ayağı ne yapacağız? Ciddi sakatlık olabilir. Arkadan böyle gelemezsiniz, gelirseniz sonucuna katlanırsınız. Topla oynadı diyemezsiniz.
Bahattin Duran: Dizi kırık olsa bile bu o yaptığı hareketi, kontrolsüzden çıkarmıyor. Bir ayağı önde, diz kırık değil, tabanla gelse kartın rengi değişir. Hareketin tümü kontrolsüz. Dizinizle rakibinize zarar verici bir hareket yapabilirsiniz. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareketin tarifi bu. Mocsi'nin iki ayağı zeminde değil, Nesyri'nin arkasından geldi, iki ayak havada, sürat var, sol diziyle yaptığı hareket. Kontrolsüz faul bu. Sağlık riski var. Sarı kart doğru.
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DZEKO KART GÖRMELİ MİYDİ?
Dzeko'nun Mocsi'ye hareketi faul mü, kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Dzeko vurmadı, açtı. Hakemin artık burada bu olayı çözmesi lazımdı. Bir önce de oldu, çözmesi lazımdı. Burada Dzeko faul yaptı.
Bahattin Duran: Vurma yok ama Attila Mocsi faul yapmasaydı Dzeko hücum faul yapmış olurdu. Önce Mocsi itti.
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FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?
Deniz Çoban: Savunma yapan oyuncular, topa sırtlarını dönüp rakibi kollamakla meşguller. Top gelse kafasına düşecek. Bu pozisyon penaltı. Olawoyin, Skriniar'ı tuttu. Siz rakibi bir mukavemet uygulayarak, bu artık tek eliyle olsa da bedenini kafasını koyarak gitmesin diye her şeyi yaptı. Bu tartışmasız penaltı. VAR müdahalesi doğru. Topsuz alanda yapılan ihlalin karşılığı da tartışmasız sarı kart. Olawoyin'in ilk sarısı da, ikinci sarısı da doğru.
Bülent Yıldırım: Olawoyin'in ihlali amatörce, 2-0 öndesiniz. Rakibi belirgin şekilde, etkili ve kuvvetli, topla oynama niyeti olmaksızın, uzun süre tutuyorsunuz. Ta ki rakibi düşürünceye kadar. Sahada görülse daha iyi olurdu. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Etki ve tutma çok net. Topsuz alan ihlallerinde prensip olarak sportmenliğe aykırı kategoridedir, ikinci sarı kart doğru.
Bahattin Duran: Sol eliyle sardı, kafasını da yasladı, sağ eliyle belden kavradı, vücudunu boynunu kafasını yaslamış Skriniar'a, topa hiç bakmadı. Tek amacı rakibini oynatmamak. Top oyunda, hareket başlamış devam etti etti etti. Sahada tartışmasız penaltı. VAR müdahalesi doğru. Burada çok kanıt var elde. Sol elle, sağ elle sarmış, belden tutmuş, kafasıyla boynuyla tüm vücuduyla bozdu. VAR doğru, penaltı doğru, ikinci sarı kart doğru.
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AMRABAT'IN GHEZZAL'E MÜDAHALESİ
Amrabat'ın faulünde sarı kart doğru mu, kırmızı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Ayakkabının üstünden bileğe geliyor, ayakkabıyı çıkartıyor. Sarı kartı yeterli buluyorum. Neden? Kramponun alt kısmının uç bölgesiyle bastı, güç transferinin tamamı yok, tabanının yarısı yerde, basıp gücünü aktarsa kırmızı olur ama bu şekliyle sarı kart yeterli.
Deniz Çoban: Bu pozisyon klasik bir sarı kart. Topuk yerde, diz kırık. Penaltı pozisyonundan hakem vermedikten sonra bu pozisyon yaşandı. VAR müdahalesi için oyun burada durdu. Madem oyunun sonraki bölümü çıktı, ihlal oldu. Kontrolsüz hareket bakidir, sarı kart kalır.
Bülent Yıldırım: Topuğun yerde olması, oyuncunun ağırlık merkezinin rakibinin tendonuna doğru transferini etkileyen bir şey, kuvvet ve etki azalır. Temas noktası, krampona bastı. Biraz daha yukarıda bir bölgeye olsa kırmızı kart olur.
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SZYMANSKI-MOCSI MÜCADELESİ
Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Devam etmesi doğru karardı, hakem öyle yaptı.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Hiç şüphe yok. Mocsi topa vurdu.
Bülent Yıldırım: Topa vurdu, ayağını geri çekti, küçük bir temas. Doğrudan rakibin ayağına basma yok. Devam kararı doğru.
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SAMET AKAYDİN'İN ELLE MÜDAHALESİ
Samet Akaydin'in ceza alanı içinde elle oynaması söz konusu mu?
Deniz Çoban: Samet'in eline geliyor büyük ihtimalle top. Kafasıyla bilerek oynadığı top eline geliyor. Bu ihlal kabul edilmez. Devam doğru.
Bahattin Duran: Bilerek oynadı Samet. Eli kolu doğal olmasa bile devam.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
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GHEZZAL'IN KIRMIZI KARTI
Rachid Ghezzal'ın kırmızı kartında hakem kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Ghezzal kendini yere bıraktı. Bu çok uzadığı için hakem sarı kartı eline aldı zaten. Daha oyuncu değişikliği olmadan Ghezzal'a kart göstereceği belli, aralarında bir diyalog yaşandı. Sarı kartı gösterdikten sonra Ghezzal, doğrudan kırmızı kart gördü. Ghezzal direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Alkış sonrasında. Ghezzal, sosyal medya hesabından da paylaşmış, 'f' ile başlayan 'off' ile biten bir küfür etmiş. Ben 2009 yılında bir derbide yaşadım, Colin Kazım ile, ağzından şeyler çıkararak üstüme koşa koşaydı. Orada da bir açık var ama hakemin yüzüne karşı bu küfrü ettiyseniz, bizim kültürümüzde bir küfür bu. Burada yıllardır oynuyorsanız, bunun küfür olduğunu biliyorsunuz. Yakın mesafeden hakemin yüzüne karşı söylerseniz ihraç edilirsiniz. Bence doğru. Oyuncu söylediğini yazmış kendi hesabında...
Bülent Yıldırım: 1-2 metreden, maksimum 3 metreden hakemin yüzüne bu ifadeyi söyledi. Kültürel lafına katılmıyorum. Bu mesafede bu 'f' ile başlayan kelimenin kültürü olmaz. Kaç tane oyuncu var orada bu sözü duyan. Dört oyuncu var. İki metre mesafeden 'f' ile başlayan sözü söylüyorsun. Ben olsam ben de ihraç ederim.
Deniz Çoban: Bu bahsi geçen söz, Avrupa'da küfür değilmiş, bizim kültürümüzde küfür. Ben bir takımın sorumlusu olsam, ilk yabancı futbolcu aldığımda ona derim ki bu söz bizim kültürümüzde küfürdür, hakeme karşı kullanmayın. Oyuncu da bunu aklına yazar, hakeme söylemez. Hakemin Türk kültüründe bunu duyarsa atar, atması gerekir. Atmayanlar niye atmadı, bu başka konu. Ben hakem olsam ben de atardım. Onur kırıcı, aşağılayıcı bir ifade bu.
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BULJUBASIC'IN TADIC'E FAULÜ
Buljubasic'in Tadic'e faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekir.
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BULJUBASIC'IN FRED'E FAULÜ
Buljubasic'in Fred'e faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Çok net sarı kart.
Bahattin Duran: Çok net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart.
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HAKEMİN KARNESİ
Bülent Yıldırım: Eğer orada skor farklı olsa, hakeme bu kadar eleştiri yapılmayacakken, skorun etkisiyle hakeme çok yükleniliyor. Hakemin siyah beyaz hatası yok, kontrol kaybı yok.
Deniz Çoban: Spekülatif bir maç oldu, herkes hakem konuşuyor. Ben de bir yekün çıkardım. Maçın kaderini etkileyen iki kritik karar var. Penaltı, oyuncu ihracı ve Ghezzal'ın ihracı. Trio ekibi olarak sorun görmedik. Disiplin uygulamalarında, Amrabat sarı, Dzeko Sarı, Ghezzal sarı görmeliydi görmedi, Mithat sarı görmeliydi görmedi, Buljubasic sarı görmeliydi görmedi. İrfan Can Kahveci sarı gördü, hakemin hatasında gördü. Oyunun gidişatını etkileyen bir şey yapmış mı, yapmamış. Hakemin siyah beyaz hatası yok.
Bahattin Duran: Siyah beyaz hatası yok hakemin.
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