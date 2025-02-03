Eski hakemler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını yorumladı: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?

MOCSI'NIN SARI KART POZİSYONU

En-Nesyri'ye müdahalesi sonrasında Mocsi sarı kart gördü. Karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu pozisyon, UEFA'nın son 2-3 eğitim paketinde de kullanıldı. Topla oynayabilirsiniz, arkadan müdahalelerde bir ayağınızla topla oynayıp diğeriyle rakibi süpüremezsiniz. En-Nesyri yaslanabilir, siz arkadan kontrollü gelmek zorundasınız, sağ ayağınızla topa vurdunuz, sol ayağı ne yapacağız? Ciddi sakatlık olabilir. Arkadan böyle gelemezsiniz, gelirseniz sonucuna katlanırsınız. Topla oynadı diyemezsiniz.

Bahattin Duran: Dizi kırık olsa bile bu o yaptığı hareketi, kontrolsüzden çıkarmıyor. Bir ayağı önde, diz kırık değil, tabanla gelse kartın rengi değişir. Hareketin tümü kontrolsüz. Dizinizle rakibinize zarar verici bir hareket yapabilirsiniz. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareketin tarifi bu. Mocsi'nin iki ayağı zeminde değil, Nesyri'nin arkasından geldi, iki ayak havada, sürat var, sol diziyle yaptığı hareket. Kontrolsüz faul bu. Sağlık riski var. Sarı kart doğru.