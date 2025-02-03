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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı! 3 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin kuzeyi bulutlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 07:31 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:31
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        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Parçalı bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        SİS UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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