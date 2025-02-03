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        Haberler Gündem Çevre Kars haberleri: Büyüleyen kuğular nefes kesti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Büyüleyen kuğular nefes kesti!

        Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde, nefesleri kesen bir performans sergiledi. Karakaş, "Bizim için muhteşem bir duyguydu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 08:05 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:53
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        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
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        Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) koordinesinde Kars'a gelen Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, kışın yüzeyi tamamen buz tutan, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük 2’nci gölü olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde gösteri sergiledi.

        "UNUTULMAZ BİR PERFORMANS"

        DHA'daki habere göre Çıldır Gölü'nü gezmeye gelen ziyaretçilere unutulmaz bir performans sergileyen Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç'e teşekkür eden Kars Valisi Ziya Polat, "Milli sporcularımızı Kars'ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.

        Yaz ve kış Türkiye'nin göz bebeği olan Çıldır Gölü'nün dünyaya tanıtımını ve reklamını yapmak için bize destek oldular.

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        "BURAYI DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

        Burası Türkiye'deki en özel göllerden bir tanesi. Kışın yüzeyi tamamen donan gölün üzerinde atlı kızaktan, Eskimo usulü balık avlamaya, semaverde çay içmeye ve kış sporlarının yapılabildiği Çıldır Gölü'nü dünyaya tanıtacağız. 15 Şubat'ta yapılacak olan Uluslararası Çıldır Gölü Festivali'ne de herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

        "BÜYÜK BİR KEYİF ALDIM"

        Yağmur Derin Kevinç, organizasyonun içinde olmaktan büyük keyif aldığını ifade ederek, unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi.

        "EMEĞİ GEÇENLERE TEŞÜKKÜRLER"

        Ceren Karaş ise Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, "Burası söylenildiği gibi çok güzel bir yer. Daha önce buz pateni yapmaya gelen arkadaşlarımız çok güzel bahsetmişti ama bunu yaşamak çok farklı. Gölün üzerinde bizleri izleyen seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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