Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor! Sabahları aç karnına sirkeli su içmek zayıflamanıza yardımcı oluyor mu?

Sirkenin içeriğinde asetik asit bulunur ve bu asit, yağ yakımını hızlandırdığı, insülin direncini düşürdüğü ve tokluk hissini artırdığı iddia edilen bir bileşiktir. Yapılan bazı araştırmalarda, sirke tüketiminin kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğu ve açlık hissini azalttığı belirlenmiştir. Ancak, sirkenin tek başına mucizevi bir kilo verme yöntemi olduğunu söylemek doğru olmaz.