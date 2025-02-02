Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe beklemediği bir Rizespor gördü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından Habertürk'te Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"F.BAHÇE, BEKLEMEDİĞİ BİR RİZESPOR GÖRDÜ"

Geçen hafta 1-0 bitmişti, ikinci yarının hemen başında 10 dakikada maçı çevirmişti. İlk yarının son anlarında penaltı ve Rizespor'un 10 kişi kalması, psikolojik olarak Göztepe maçında göre daha rahatlattı. Rizespor ilk yarım saat kimsenin beklemediği kadar çok iyi bir futbol oynadı. Fenerbahçe beklemediği bir Rizespor gördü.

"PENALTI POZİSYONU BENCE PENALTI"

Çok uzun süredir Galatasaray önce oynayıp puan farkını açıyordu, bugün ilk kez Fenerbahçe rakibinden önce oynayıp 3'e indirdi. Penaltı pozisyonunun penaltı olduğunu ve sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Ghezzal'ın pozisyonunu görmedim ama genel anlamda kartlardaki tutarsızlıklarını görüyorum. Genel çerçevede Türk futbolunda rezaletler yaşanıyor.

"CARLOS VEYA SKRINIAR'DAN BİRİNİ OYNATMAZDIM"

Fenerbahçe bugün istediği 3 puanı aldı. 11-11 giden oyunda F.Bahçe'nin kazanma şansını az görüyordum. Jose Mourinho Göztepe maçında olduğu gibi bugün "Ben çevirdim" demesin. Senin yüzünden maç 2-0 oldu zaten. Hatasından döndü de demeyeceğim ikinci yarı için. Rafa Silva, Talisca, Mertens ve Szysmanski üzerinden örnek vereceğim. Aslında Szymanski bu isimler arasında savunmaya en çok yardımcı olan oyuncu. Mourinho gibi bir tecrübenin F.Bahçe'nin en büyük probleminin transferlerini yaptıkça yapıyor. Rizespor geçiş oyununu çok doğru yaptı, orta sahada karşılayan yoktu çünkü. Fenerbahçe'de sağ tarafta lisansı olduğu süreçte Osayi oynar. Ben olsam Diego Carlos veya Skriniar'dan birini oynatmazdım.

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Fenerbahçe 2-0'dan geri döndü... Fenerbahçe'nin fikstür avantajı var mı? Fenerbahçe neleri doğru yaptı? #Yüzde100Futbol'da @RidvanDilmen8: "Rizespor ilk yarım saat çok iyi bir futbol oynadı. Fenerbahçe beklemediği bir Rizespor gördü." pic.twitter.com/Q4mdKIEztK — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 2, 2025

"EKONOMİK OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR FARK AÇILDI"

Maçı izlerken bu maçın dönüşü olacağını hissettiriyordu, golün sadece dakikasını merak etmeye başladık. Fenerbahçe'nin baskılı oyunuyla birlikte rakibin eksik kalması, seni savunmaya kutu gibi rastlar. Rizespor'un teknik direktörüne hiçbir şey söyleyemem. Taraftar 74. dakikayı gördüğünde bu maç bitmez diyebilir ama Rizesporlu oyuncuya o dakika, 50. dakikada gibi geliyordur. Türkiye'de son 2-3 yıldır 2 takımlı bir lig oynanıyor, ekonomik olarak olağanüstü bir fark açıldı.

"DZEKO OLAĞANÜSTÜ BİR KARAKTER"

Yakın tarihte Fenerbahçe'ye çok önemli santrforlar geldi, Galatasaray'a da geldi. Türkiye'de bizim dönemimiz de dahil olmak üzere 3 büyük santrfor geldi. Bunlardan bir tanesi tartışmasız Edin Dzeko... Olağanüstü bir karakter. Bir tanesi Mauro Icardi, diğeri de Drogba... 2 tanesi kariyerlerinin sonuna doğru geldi ama Icardi gençken geldi. Bunlar çok farklı oyuncular.

"GEÇEN SENEKİ F.BAHÇE BUGÜNDEN DAHA İYİYDİ"

Galatasaray bir anda Morata'yı indirdi mesela. Nerede bir hata yapıldı bakın. Ligde 18. hafta bittiği zaman çok iyi hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe'nin 55-57 gibi Galatasaray deplasmanına çıkacağını biliyordum. Geçen sene 99 puan aldık, küçük hatalarla Olympiakos'a elendik gibi düşünüyorlardı. Herkesin ortak fikti olduğu gibi geçen sene Fenerbahçe, bugünden daha iyi oynuyordu.

Zirvede puan farkı 3'e indi... Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu neler vadediyor? Geçen sezondan bu yana neler değişti? #Yüzde100Futbol'da @RidvanDilmen8: "99 puan muhteşem takıma 7 isim katıldı." pic.twitter.com/8ILg3NJthb — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 2, 2025

Fenerbahçe geçen sene neden daha iyiydi. Çünkü arka tarafında Türkiye'nin en süratlı oyuncuları vardı. Oosterwolde, Osayi-Samuel gibi. Ali Bey ne yaptı? 99 puanlı takıma çok önemli transfer yaptı değil mi? Muhteşem takıma 7 oyuncu geldi.

"AMRABAT GEÇEN SENEKİ İSMAİL'DEN İYİ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'e çok ihtiyacı var. Büyük hata yaparsınız. Bakın tekrar ediyorum, büyük hata yaparsınız. Fenerbahçe'de bugünkü yedeklere gelelim. Muhteşem Fenerbahçe'nin kadrosundaki isimler çoğu yedek. Peki alınanlar isabetli mi? En-Nesyri'yi geçiyorum. Önemli oyuncu. Kostic, Maximin beklentiden uzak. Amrabat, kariyeri evet ama geçen seneki İsmail'den iyi mi? Bence değil.