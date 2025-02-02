Trump: Acı ama gerçek

Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump, "Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti.

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"ACI AMA GERÇEK"

"Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi.

ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump, "Üstelik, gümrük vergisi de yok." açıklamasını yaptı.

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Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.

Fotoğraf: AP

"BİZ ARTIK O APTAL ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

Trump, "Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız." ifadesini kullandı.

Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak." mesajını verdi.

Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU: KANADA'YI SEÇİN

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmasının ardından, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin." mesajını paylaştı

Trudeau, X sosyal medya hesabından "Şimdi Kanada'da üretilen malları seçme zamanı." paylaşımıyla vatandaşlara etiketleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Kanada halkının kendi payına düşeni yapması gerektiğini belirten Trudeau, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin." paylaşımını yaptı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.