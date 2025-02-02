MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 3 - Kasımpaşa: 5

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi 5-3 kazandı.

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İlk yarıda Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 13. dakikada maçta gol perdesini açtı. 16. dakikada ise Kasımpaşa, Mamadou Fall ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

İkinci yarıda ise Adana Demirspor 57. dakikada Nabil Alioui'nin golü ile yeniden öne geçti. Kasımpaşa bu golden sonra farkı açtı. 73. dakikada Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara, 79. dakika Can Keleş, 82. dakikada Mamaou Fall ile skoru 5-2'ye getirdi. Adana Demirspor'da Abat Aimbetov 88. dakikada maçtaki son golü attı. Kasımpaşa maçtan 5-3 galip ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligdeki puanını 28'e çıkarttı. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak galibiyet özlemini sürdürdü. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, kulüpteki ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıktı. Kasımpaşa mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Burak Yılmaz ilk maçını kazanmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR REKLAM 6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği top Alioui'nin önünde kaldı. Alioui'nin şutu üstten dışarı çıktı. 13. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Aliou topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ortasında Winck topu kafayla içeri çevirirken, Fall'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ali Emre son anda çeldi. İKİNCİ YARI BİRAZDAN...