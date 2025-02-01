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        Haberler Magazin Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı

        Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, bir kişinin yasa dışı yolla yurt dışına çıkışını sağlama suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:15
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        • 1

          İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Edirne’de düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında; Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak, gözaltına alındı.

        • 2

          Şüpheliler, yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını organize etmekle suçlanıyor. Polis, İstanbul’da yürütülen bir soruşturmanın firari şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

        • 3

          HAKİMLİK GÖZALTI KARARI VERDİ
          Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, elde ettikleri verileri savcılıkla paylaştı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

        • 4

          PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKACAK
          Merve Özbey’in 2020'de evlendiği ve iki çocuğunun babası olan Kenan Koçak’ın pazartesi günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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