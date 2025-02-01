Alvaro Morata Galatasaray'da!

Alvaro Morata'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İspanyol golcü için bu gece yapılması planlanan uçuşun yoğun sis nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Morata'nın bu nedenle 2 Şubat Pazar günü TSİ 14.00’te yapılacak uçuşla İstanbul'a gelmesi planlanıyor.