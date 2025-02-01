Alvaro Morata Galatasaray'da!
Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini forvet hattına yaptı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata'yı Milan'dan 1.5 yıllığına kiraladı. 32 yaşındaki santrfor, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Morata'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Galatasaray transferde bombayı patlattı, Alvaro Morata'yı resmen kadrosuna kattı.
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Sarı-kırmızılılar, İspanyol santrfor için Milan'la anlaşmaya varırken, yıldız golcü resmi sözleşmeye imza attı.
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32 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralandığı ve sözleşmede zorunlu satın alma maddesinin yer almadığı öğrenildi.
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Alvaro Morata'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İspanyol golcü için bu gece yapılması planlanan uçuşun yoğun sis nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Morata'nın bu nedenle 2 Şubat Pazar günü TSİ 14.00’te yapılacak uçuşla İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
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GARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ
Öte yandan transfere aracılık eden menajer George Gardi, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Alvaro Morata ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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ALVARO MORATA'NIN KARİYERİ
Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024’te şampiyonluk yaşadı.
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Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu.
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32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro’nun üzerinde transfer bedeli ödendi.
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Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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