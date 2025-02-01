Bursa'da, Elzana Sayfan, 2 ay önce dünyaya gelen kızları Eliz’i dün akşam saatlerinde emzirirken uykuya daldı.

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BEBEĞİN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

DHA'daki habere ve iddiaya göre bu sırada bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtı. Kucağındaki kızının hareketsiz yattığını fark eden Sayfan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ELİZ'E KALP MASAJI YAPILDI

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğunu tespit ettiği Sayfan’a kalp masajı yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eliz Sayfan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.