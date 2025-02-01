Bu detayları öğrendikten sonra diziyi bir daha izlemek isteyeceksiniz! İşte Friends sahneleri arasına yerleştirilmiş minik ama eğlenceli detaylar!

MERKEZİ MASA REZERVASYONU

Central Perk’teki ikonik koltuk ve masanın her zaman boş olması dikkat çekicidir. Çoğu kahve dükkanında böyle bir durum mümkün olmasa da, Friends evreninde bu masa genellikle “rezerve” olarak işaretlenmiştir. Hayran teorilerine göre, bu masa Gunther tarafından Rachel için ayrılmış olabilir.