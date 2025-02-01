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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'un enflasyonu ocakta yıllık yüzde 48,40 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'un enflasyonu ocakta yıllık yüzde 48,40 oldu

        İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 5,16, yıllık bazda yüzde 48,40 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:55
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        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
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        İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti. 2024 Ocak ayına göre 2025 Ocak ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

        2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlenirken Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.

        İstanbul’da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Konut Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra Gıda, Lokanta ve Oteller ile Eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında Giyim Harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

        2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 18,82), en yüksek azalış Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (yüzde 1,62) izlendi.

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        İTO enflasyon hesabını güncelliyor
        İTO enflasyon hesabını güncelliyor

        HESAPLAMA GÜNCELLENDİ

        İTO'nun 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri'nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile insan hayatına giren yeni hizmet ve ürünleri temsil etmesi amacıyla yenilenmesine karar verildi.

        Toplantıda verilen bilgiye göre 1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.

        İTO tarafından hesaplanan ve açıklanan indekslerin fiyatları, ağırlıklı olarak "yerinde veri toplama" yöntemiyle temin ediliyordu. Yeni indekste ise bu yönteme ek olarak kısmen "internet üzerinden" veri temini de yapılmaya başlandı.

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