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        Haberler Dünya Son dakika: Refah sınır kapısı yeniden açıldı | Dış Haberler

        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Filistin topraklarının ana giriş ve çıkış noktası olan Refah sınır kapısı, Filistinli hastaların tıbbi tedavi görmek üzere Gazze'den Mısır'a geçebilmeleri için Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez bugün yeniden açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:14
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        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
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        İsrail'in yaklaşık dokuz ay önce işgal etmesinden bu yana, Refah sınır kapısı ilk kez açıldı.

        50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.

        Refah sınır kapısının yeniden açılması, İsrail ve Hamas'ın bu ayın başlarında vardığı ateşkes anlaşmasını destekleyen önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. İsrail, Hamas'ın Gazze'deki yaşayan son kadın esirleri serbest bırakmasının ardından sınır kapısını yeniden açmayı kabul etti.

        Mısır televizyonu, Kızılhaç'a ait bir ambulansın geçiş kapısına yanaştığını ve birkaç çocuğun sedyelerle çıkarılarak Mısır tarafındaki ambulanslara nakledildiğini gösterdi.

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