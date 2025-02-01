Barack Obama ile Michelle Obama arasında gerginlik olduğu, çiftin 32 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğu söylentilerine, Barack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk yaşadığı dedikoduları da eklenince Obama çifti manşetlerden inmez oldu.

Aşk söylentisi Jennifer Aniston'a da soruldu elbette. Birkaç ay önce katıldığı bir TV programında iddiaları "Kesinlikle +uydurma" diyerek yalanladı, "Barack Obama ile sadece bir kez kaşılaştım, Michelle Obama'yı daha çok tanıyorum" dedi. Bu hafta da sözcüsü bir yalanlama yaparak, "Aniston'ın Barack Obama'yı çok az tanıdığını" vurguladı.

Obama çiftinden karşılıklı "Seni seviyorum tatlım"lı doğum günü kutlama mesajları geldi ve sonrasında Michelle Obama, bir anma etkinliğine "Barack ve ben" vurgusu yaparak, birlikte katılacaklarını söyleyerek, aslında söylentiler üzerine sessizliğini bozmuş oldu. Çünkü boşanma söylentilerinin güçlenmesine yol açan şeylerden biri de Michelle Obama'nın 9 Ocak'ta Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde, Barack Obama'ya eşlik etmemiş olmasıydı.

Boşanma ve yasak aşk dedikodusu Obama çifti için ne kadar doğru, şimdilik bilemiyoruz. Ama gelmiş geçmiş ABD başkanlarının yasak aşk defteri oldukça kabarık.