ABD başkanlarının skandal yaratan yasak aşkları
ABD'nin 44'üncü başkanı Barack Obama ile Michelle Obama'nın 32 yıllık evliliğinin sarsıldığı ve Barack Obama'nın oyuncu Jennifer Aniston ile ilişki yaşadığı iddiaları, "Haberler uydurma" açıklamalarına rağmen gündemden düşmüyor. İddia, bizi geçmişe götürdü. Yıllar içinde ne çok ABD başkanı hakkında yasak aşk söylentisi çıktı... Bazıları doğrulandı, bazıları iddia olarak kaldı. Bazıları hakkında söylentiler, yasak aşkla sınırlı değildi; cinsel saldırıyla da suçlananlar vardı
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Barack Obama ile Michelle Obama arasında gerginlik olduğu, çiftin 32 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğu söylentilerine, Barack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile aşk yaşadığı dedikoduları da eklenince Obama çifti manşetlerden inmez oldu.
Aşk söylentisi Jennifer Aniston'a da soruldu elbette. Birkaç ay önce katıldığı bir TV programında iddiaları "Kesinlikle +uydurma" diyerek yalanladı, "Barack Obama ile sadece bir kez kaşılaştım, Michelle Obama'yı daha çok tanıyorum" dedi. Bu hafta da sözcüsü bir yalanlama yaparak, "Aniston'ın Barack Obama'yı çok az tanıdığını" vurguladı.
Obama çiftinden karşılıklı "Seni seviyorum tatlım"lı doğum günü kutlama mesajları geldi ve sonrasında Michelle Obama, bir anma etkinliğine "Barack ve ben" vurgusu yaparak, birlikte katılacaklarını söyleyerek, aslında söylentiler üzerine sessizliğini bozmuş oldu. Çünkü boşanma söylentilerinin güçlenmesine yol açan şeylerden biri de Michelle Obama'nın 9 Ocak'ta Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde, Barack Obama'ya eşlik etmemiş olmasıydı.
Boşanma ve yasak aşk dedikodusu Obama çifti için ne kadar doğru, şimdilik bilemiyoruz. Ama gelmiş geçmiş ABD başkanlarının yasak aşk defteri oldukça kabarık.
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FRANKLIN D. ROOSEVELT'İ EŞİ YAKALADI
New York Times'a göre, 1933'ten 1945'teki ölümüne kadar görevde olan Franklin D. Roosevelt'in, eşinin sekreteriyle uzun süreli bir ilişkisi vardı. Roosevelt, 1905'te kuzeni Eleanor Roosevelt ile evlendi. 1914'te Eleanor'un kişisel sekreteri olan Lucy Mercer Rutherfurd ile romantik bir ilişki yaşadı.
Eleanor, 1918'de eşinin eşyaları arasında Rutherfurd'un mektuplarını bulup ilişkiyi öğrendiğinde, eşine boşanma teklifinde bulundu ancak kayınvalidesi buna izin vermedi. Çift, resmi olarak evliliğini sürdürdü, ancak The Times'a göre Roosevelt'in Rutherfurd'la ilişkisinin başkanlığı sırasında da devam ettiğine dair bazı kanıtlar vardı.
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DWIGHT D. EISENSHOWER'IN KADIN YÜZBAŞIYLA YASAK AŞKI
1953'ten 1961'e kadar görev yapan 34'üncü başkan, 1916'dan 1969'daki ölümüne kadar Mamie ile evliydi. Ancak şoförlüğünü yapan, kadın yüzbaşı Kay Summersby ile görevdeyken ilişkisi olduğu yönünde söylentiler vardı. O sırada Eisenhower, II. Dünya Savaşı'nda general olarak görev yapıyordu.
New York Times'ın 1991 tarihli haberinde 33. başkan Harry S. Truman, Eisenhower'ın savaş sırasında bir generale, Summersby ile evlenebilmek için Mamie'den boşanmak üzere ABD'ye dönmesini istediğini anlatmıştı.
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FIRST LADY: BU, KOCAM JOHN F. KENNEDY İLE YATTIĞI İDDİA EDİLEN KIZ
ABD'nin 35. başkanı olan Kennedy, 1953'te Jacqueline Bouvier ile evlendi. 1963'te suikast sonucu hayatını kaybeden Kennedy'nin evlilik dışı ilişkileri olduğuna dair söylentiler hep vardı. Ölümünün ardından üniversite öğrencilerinden Beyaz Saray çalışanlarına kadar çok sayıda kadın, başkanla ilişkileri olduğunu iddia etti.
Atlantic'te 2012'de yayınlanan bir haberde, Priscilla Wear ve Jill Cowen adlı sekreterlerle ilişkileri olduğu söyleyen Kennedy'nin onlarla birlikte Beyaz Saray'ın yüzme havuzunda çıplak yüzmeye gittiği yazıyordu. Eşi Jacqueline Kennedy, yasak aşk söylentilerinden habersiz görünmüyordu.
First Lady'nin, Fransız bir muhabire başkanlık evini gezdirirken, sekreter masalarından birinin yanından geçtiği ve Fransızca olarak, "Bu, kocamla yattığı iddia edilen kız" dediği yaygın olarak anlatıldı.
45'inci yaş gününde Kennedy'ye, Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun, aşk dolu bakışlarla "İyi ki doğdun sayın başkan" şarkısını söylediği o meşhur görüntü gözünüzün önüne geliyordur. İkilinin bir aşk ilişkisi içinde olduğuna dair söylentiler hep vardı. İlişki hiçbir zaman doğrulanmadı ve Monroe'nun biyografisini yazan Donald Spoto, ikilinin yalnızca dört kez buluştuğunu söyledi.
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LYNDON B. JOHNSON'IN EVLİLİK DIŞI HAYATI
1963'ten 1969'a kadar görev yapan Johnson, eşi Lady Bird Johnson'la uzun bir evlilik yaptı. Ancak görünen o ki, hep mutlu bir evlilik olarak sürmedi. 1934'te evlendiler ve birkaç yıl sonra Johnson, Alice Glass adında bir kadınla ilişki yaşamaya başladı.
ABD basını, Lady Bird Johnson'ın bu yasak aşka hiçbir zaman kamuya açık bir yanıt vermediğini, yalnızca eşinin diğer hayatını görmezden geldiğini yazdı. Texas Monthly gazetesi, First Lady'nin, Johnson'dan uzakta daha fazla zaman geçirdiğini, "Johnson'ın sevdiği daha seksi kıyafetleri" tercih ederek kilo verme ve kendini güzelleştirme çabalarına girdiğini öne sürdü.
Johnson'ın, Beyaz Saray çalışanı Helen Gahagan Douglas ile ilişkisi de dahil olmak üzere birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığı, çocuğunun babası olduğunu söyleyen bir kadına da yıllarca nafaka ödediği şeklinde iddialar da vardı.
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GERALD R. FORD'UN ALMAN CASUSLA YASAK AŞKI
Ford, Ellen Rometsch adlı bir Doğu Alman casusuyla ilişkisi olmakla suçlanan iki başkandan biriydi (diğeri Kennedy'ydi). Suçlamalar, Johnson'la yakın çalışan Bobby Baker adlı eski bir Senato çalışanından geldi.
Baker, Rometsch'i, Kennedy ile tanıştırdığını, ayrıca Rometsch'in kongre üyesiyken Ford'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Baker, FBI'da "Ford'un Ellen Rometsch ile seks yaptığı bir kaset" bulunduğunu söyledi. Rometsch daha sonra Doğu Almanya'ya sınır dışı edildi.
Ford, 1974'ten 1977'ye kadar başkan olarak görev yaptı ve Betty Ford'la evliydi.
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GEORGE H. W. BUSH'UN 73 YILLIK EVLİLİĞİNİN ACILI YÜZÜ
'Baba Bush' olarak anılan 41. başkan, 1989'dan 1993'e kadar görev yaptı. Bush, 1945'ten 2018'deki ölümüne kadar eşi Barbara ile evli kaldı. Çiftin 73 yıllık evliliklerinde masalsı bir aşk yaşadığı söyleniyordu. Ancak hikayenin acı dolu bölümleri vardı. Susan Page'in 'Ana Reis: Barbara Bush ve Bir Amerikan Hanedanlığının Oluşumu' başlıklı makalesinde, Barbara'nın 1970'lerde kocasının yardımcısı Jennifer Fitzgerald ile ilişki yaşamakla suçlanmasının ardından intihara meyilli hale geldiğini belirtti.
Söylentiler yıllarca sürdü ancak konunun tarafları yıllarca iddiaları reddetti.
Ancak biyografiye göre Barbara, aldatıldığı için eşine kendini ne kadar önemsiz hissettiğini gözyaşları içinde anlattı. Başka bir biyografi yazarı Randy Taraborrelli, 'Grace & Steel' adlı kitabında Bush ile Fitzgerald'ın 18 yıllık uzun bir ilişki yaşadığını yazdı.
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BILL CLINTON'IN 'OVAL OFİS' MACERASI
Clinton'ın aldatma serüveni, en çok konuşulan, en çok ses getiren Beyaz Saray ilişkisiydi. Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile Oval Ofis'teki birliktelikleri, 1990'lı yıllara damga vuran olaylardan biriydi. 1975'ten beri Hillary Clinton ile evli olan 42. başkan, 1998'de 'ağır suçlar ve kabahatler' nedeniyle görevden alındı.
Clinton, ailesine ve halka Lewinsky ile cinsel ilişkiye girmediğini söyleyerek ilk başta iddiaları reddetti. Daha sonra olaya dair kanıtlar gün yüzüne çıkınca, Clinton itirafta bulunmak zorunda kaldı.
Çok sayıda kadın Clinton'ı kariyeri boyunca cinsel saldırı ve tecavüzle suçladı. Başka dört kadın da Hillary Clinton ile evliyken Bill Clinton'la ilişki yaşadıklarını söyledi.
Clinton, kendisiyle rızaya dayalı evlilik dışı ilişkiler yaşadıklarını söyleyen dört kadının iddialarını da, kendisine yönelik tüm suistimal iddialarını da reddetti.
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GEORGE W. BUSH OLAYI: TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEYEN KADIN İNTİHAR ETTİ
2001 ile 2009 yılları arasında görev yapan 'oğul Bush', o zamanlar Amerikan medyasında pek ilgi görmeyen bir cinsel saldırı iddiasıyla karşı karşıyaydı.
Margie Schoedinger adlı kadın, 2002'de açtığı davada, Bush'un 2000'de kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Ancak hukuk davasıyla ilgili çok az ayrıntı medyanın ilgisini çekti ve Schoedinger 2003 yılında intihar ederek hayatına son verdi.
Ertesi yıl Bush'un avukatları davanın düşürülmesi için bir dilekçe verdi ve dava kısa bir süre sonra reddedildi.
1977'den bu yana Laura ile evli olan Bush hakkında, Tammy Phillips adında bir kadın da ilişki iddiasında bulundu. Ancak ABD basını kadının dürüst olmadığına karar verdi.
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SUÇLU BULUNDUĞU HALDE GÖREVE BAŞLAYAN İLK BAŞKAN DONALD TRUMP
Trump'ın ilk görev yılları olan 2017-2021 döneminden öncesine uzanan ilişki ve cinsel saldırı suçlamaları vardı. Ancak bunların çoğu, başkanlığı sırasında medyada yer alan haberler aracılığıyla gün ışığına çıktı.
Ivana Trump'la olan ilk evliliği, daha sonra evleneceği model Marla Maples ile ilişkiye başlamasıyla sona erdi. O ve Maples 1997'de boşandıklarını duyurdular ve kısa bir süre sonra şimdiki eşi Melania ile ilişkiye başladı ve 2005 yılında evlendiler.
Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, 2006 yılında Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini söyledi ve bu hikaye 2018'de haberlere konu oldu. Trump böyle bir ilişkisi olduğunu yalanladı, Daniels bunun Trump'ın karısı Melania hamileyken gerçekleştiğini söyledi.
Trump ayrıca 2016 seçimleri öncesinde Daniels'ın hikayesini kamuoyuna duyurmasını engellemek için Daniels'a 130 bin dolar 'sus payı' ödemekle de suçlandı. Bu ilişkiyi uzun süre inkar eden Trump, Ocak 2023'te Truth Social'da yayınlanan bir gönderide olayın "uzun zaman önce olduğunu" söyleyerek aslında kabul etmiş oldu.
2023’te Trump’ın, yasadışı ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Nisan 2024'te yargılanmaya başladı. Kasım 2024 seçimlerinde yeniden başkan seçilmesinin ardından 10 Ocak’ta Trump hakkındaki ‘sus payı’ davasında 'şartsız tahliye' kararı verildi.
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Şartsız tahliye, Trump’ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor. Bu kararla Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olarak kayıtlara geçti.
Bazıları Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında ayrıntılı ifadeler ve davalarla öne çıkan en az 26 kadın, Trump'ı cinsel taciz veya saldırıyla suçladı ancak Trump bunları hep reddetti.
Köşe yazarı E. Jean Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı; her ikisi de 1990'ların ortasında Trump'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla bağlantılıydı. Trump iddiaları reddetti, ancak 9 Mayıs 2023'te Manhattan jürisi onu Carroll'a cinsel tacizde bulunmaktan ve ardından iddiaları reddederek ona iftira atmaktan sorumlu buldu. Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini tespit etmese de davada ona 5 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.