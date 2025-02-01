Galatasaray geri sayıma geçti: Alvaro Morata, Aslan oluyor!
Galatasaray Alvaro Morata transferine noktayı koyuyor. İspanyol santrfor için Milan'la masaya oturan sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesiyle birlikte Morata'yı renklerine bağlayacak. İşte detaylar...
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Mauro Icardi’nin sakatlığından sonra hücum oyuncusu arayışlarına giren Galatasaray, Alvaro Morata transferi için Milan ile masaya oturmuştu.
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Feyenoord’dan Santiago Gimenez’i renklerine bağlamak isteyen Milan ile temasa geçen Galatasaray, Alvaro Morata için kiralama teklifini iletti.
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Sarı-kırmızılılar mecburi satın alma maddesinin de yer aldığı bir kiralama teklifi ile İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı.
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Galatasaray, İspanyol yıldız Morata ile de 3.5 yıllık sözlü anlaşma sağladı.
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Eşinin isteği ile Milano’ya taşınan ve kırmızı-siyahlılarla anlaşan Morata’nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu öğrenildi.
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Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen İspanyol golcünün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
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32 yaşındaki futbolcu sezonun kalanı için 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanacak. Morata’nın yıllık ücreti ise 6 milyon Euro’nun biraz üstünde olacak.
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Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024’te şampiyonluk yaşadı.
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Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu.
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32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro’nun üzerinde transfer bedeli ödendi.
Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.