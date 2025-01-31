UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları sona erdi. Midtjylland'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 10 puanla, Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 13 puanla play-off oynamaya hak kazandı. Twente'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş ise 9 puanda kaldı ve play-off şansını kaçırdı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıramalasında son durum ne oldu? Detaylar haberimizde...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son haftanın heyecanı sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.
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GALATASARAY İLK 8 FIRSATINI KAÇIRDI
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak.
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FENERBAHÇE SON BİLETİ ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.
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BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti. Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.
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Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin güncel puan durumu...
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1- İngiltere 106.624
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2- İtalya: 92. 668
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3- İspanya: 87.739
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4- Almanya: 82.581
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5- Fransa: 69.093
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6- Hollanda: 63.816
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7- Portekiz: 60.766
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8- Belçika: 54.350
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9- Çekya: 43.300
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10- TÜRKİYE 42.500
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