Hava ambulansı şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Cuma günü Philadelphia'da bir çocuk ve beş kişiyi taşıyan bir tıbbi tahliye uçağı düştü. Uçakta kurtulan olmadığı belirtildi.

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Jet Kurtarma Hava Ambulansı, uçağının dört mürettebat üyesi, bir çocuk tıbbi hastası ve hastanın refakatçisiyle birlikte düştüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Şu anda herhangi bir kurtulan olup olmadığını doğrulayamıyoruz" denildi.

Başkan Donald Trump sosyal medyada "Philadelphia, Pensilvanya'da uçağın düşmesini görmek çok üzücü. Daha fazla masum can kaybedildi. İnsanlarımız tamamen dahil oldu. İlk müdahale ekiplerine harika bir iş çıkardıkları için şimdiden kredi verildi." yazdı.

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Kaza, bu hafta Washington DC üzerinde bir American Airlines uçağı ile bir ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin çarpışmasının ardından meydana geldi . Kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti ve 2009'dan bu yana ABD'de meydana gelen en ölümcül uçak kazası gerçekleşmişti.

Federal Havacılık İdaresi, akşam 6:30 civarında (0030 GMT) düşen Learjet 55'te altı kişinin bulunduğunu söyledi. Yerel medya, uçağın kuzeydoğu Philadelphia'daki Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin yakınında olduğunu ve yerde çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, uçağın kuzeydoğu Philadelphia'nın yoğun nüfuslu bir bölgesinde yere çakılmadan önce sert bir dalış yaptığı ve büyük bir ateş topu şeklinde patladığı görülüyor.

Philadelphia Inquirer'ın bildirdiğine göre en az bir ev ve birden fazla araba yanıyordu. Kaza anında hava soğuk ve yağmurluydu ve görüş mesafesi düşüktü.

FAA'den yapılan açıklamada, hava ambulansının Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrılarak yaklaşık 1.800 km güneybatıda bulunan Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na doğru yola çıktığı belirtildi.

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, kaza mahallinde düzenlediği basın toplantısında, kurbanların sayısı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. "Durum şu anda tüm güçler güvertede, şu anda bulunduğumuz yer burası" dedi. Philadelphia CBS iştiraki tarafından yayınlanan görüntülerde, kaza mahallinde büyük bir yangın ve birkaç itfaiye aracı görülüyordu. İstasyon, kurbanların durumunun hemen bilinmediğini söyledi. Televizyon görüntülerine göre, kazadan yaklaşık iki saat sonra yangınlar büyük ölçüde söndürüldü. Philadelphia Acil Durum Yönetim Ofisi, sosyal medyada bildirilen kazanın olduğu bölgede "büyük bir olay" yaşandığını söyledi ancak başka ayrıntı vermedi. Ne Philadelphia polis departmanı ne de itfaiye departmanı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale ekipleri kaza yerinde çalışırken tüm Commonwealth kaynaklarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Fotoğraf, Associated Press tarafından servis edilmiştir.