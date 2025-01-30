ABD'nin başkenti Washington'da uçak ile helikopter çarpıştı! Kazaya ilişkin neler biliniyor?

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bugüne kadar benzeri pek görülmemiş, dünya gündemine oturan bir uçak kazası yaşandı.

Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. ABD'li yetkililer, en son 2006'da yaşanan ölümcül uçak kazasının ardından yaşanan bu kazanın ABD'deki en ölümcül uçak kazası olabileceğini söyledi.

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HELİKOPTERLE UÇAĞIN ÇARPIŞMA ANI BÖYLE KAYDEDİLDİ

NE OLDU?

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre, yerel saatle 21:00 civarı Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

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60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

Uçuş kayıtları American Airlines'a ait uçağın yerel saatle 21:00 civarında inmesinin beklendiğini gösteriyordu. DC Polisi, saat 20:53'te "Potomac Nehri üzerinde bir uçak kazası" hakkında çağrılar aldığını bildirdi. Ronald Reagan Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Henüz can kaybı sayısı bilinmiyor ancak Potomac Nehri'nden 19 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

DÜŞEN UÇAKTA İKİ RUS VATANDAŞI VARDI

Rus TASS haber ajansı, American Airlines'a ait uçakta iki Rus vatandaşının olduğunu bildirdi. Eski Rus artistik patinaj koçu Evgenia Shishkova ve eski artistik patinajcı Vadim Naumov'un düşen uçakta olduğu açıklandı.

UÇAK İLE HELİKOPTERİN ÇARPIŞMA ANI KULEDEN BÖYLE GÖRÜLDÜ

Yolcu uçağı ile askeri helikopterin Washington üzerindeki çarpışma anı, hava trafik kontrol kulesinin ekranında böyle göründü.

Diğer yandan Ronald Reagan Havalimanı çevresinde Pentagon, Beyaz Saray ve Kongre binası gibi önemli kurumlar bulunuyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Bölgedeki hemen hemen her yerel ve ulusal kolluk kuvveti kurumu, dondurucu soğukta Potomac Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 300 kişinin çalışmalara katıldığı biliniyor.

ABD basını, nehre düşüp kazadan kurtulan bir kişinin olma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti. Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington bölgesinde sıcaklıkların bu gece donma noktasının altına düşmesinin beklendiğini ve soğuk suda hipoterminin 20-30 dakika içinde başlayabileceğini dile getirdi.

REKLAM TRUMP NE DEDİ? ABD Başkanı Donald Trump, kazanın gerçekleştiği andan itibaren bilgilendirildiğini söyledi ve kazada kontrol kulesini suçladı. Trump yaptığı açıklamada, "Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Helikopterin uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru hareket ettiğini belirten Trump, “Temiz bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı veya aşağı hareket etmedi veya dönmedi? Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı "KULE BUNU GÖRDÜN MÜ?" REKLAM ABD basınında yer alan haberlerde, kule ve helikopter pilotunun iletişim kurduğu ses kaydı ortaya çıktı. Kazadan çok kısa bir süre önce, hava trafik kontrolörü helikoptere gelen uçağı görüp görmediğini sordu: "PAT25, CRJ görüş alanında mı?" Birkaç saniye sonra kontrolör tekrar konuştu ve 'Pat 2-5 CRJ'nin arkasından geçsin' dedi, ancak bu çağrıya da yanıt alamadı ve saniyeler sonra kaza gerçekleşti. Kazanın ardından başka bir pilotun ise "Kule, bunu gördün mü?" diye seslendiği duyuluyor. 2009'DAN BERİ YAŞANAN İLK ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI ABD'de en son ölümcül uçak kazası, Şubat 2009'da Colgan Air tarafından işletilen New Jersey, Newark'tan kalkan bir Continental Airlines uçağının New York, Buffalo'daki havaalanına yaklaşırken bir eve çarpmasıyla meydana gelmişti. Uçak bir Bombardier Q400'dü. Bu kaza 49 kişi ölmüştü. Continental, 2010 yılında United Airlines ile birleşti. American Airlines'ın son ölümcül kazası ise Kasım 2001'de John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı yakınlarında meydana geldi. American Airlines'a ait Airbus A300, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve 265 kişi öldü.