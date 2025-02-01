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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor!

        Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor ve kulübü Al Ahli ile de anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:08
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          Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

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          Maximin devre arası ayrılacak isimlerin başında geliyordu ancak Göztepe maçından sonra bu düşünce değişmişti.

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          HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli’nin Maximin için devreye girmesiyle ayrılık yeniden gündeme geldi.

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          Al Ahli ve Napoli kulüpleri ise transfer için anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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          İtalyan ekibi, transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekliyor.

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          Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist katkısı sağladı.

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