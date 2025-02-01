Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: Ayrılmaya hazırlanıyor!
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor ve kulübü Al Ahli ile de anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekleniyor
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.
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Maximin devre arası ayrılacak isimlerin başında geliyordu ancak Göztepe maçından sonra bu düşünce değişmişti.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli’nin Maximin için devreye girmesiyle ayrılık yeniden gündeme geldi.
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Al Ahli ve Napoli kulüpleri ise transfer için anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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İtalyan ekibi, transferin tamamlanması için Fenerbahçe'den onay bekliyor.
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Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist katkısı sağladı.
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