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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Shakhtar Donetsk: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve toplamda 6-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti. Siyah-Beyazlılar yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:05
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        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

        İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda da iyi bir oyun sergileyemedi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş toplamda 6-2'lik skorla rakibine elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+1. dakikada Elias kaydetti.

        BEŞİKTAŞ YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

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        Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

        JURASEK KULÜBEYE ÇEKİLDİ

        Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.

        İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.

        KANATLAR DEĞİŞTİ

        Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.

        Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.

        Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.

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        ORKUN RİSKE EDİLMEDİ

        Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.

        Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Alisson'un pası sonrası ceza sahasında topla buluşan Elias soldan çizgiye inip Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi, Uduokhai meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

        12. dakikada Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın pas hatası sonrası topu kapan Kevin soldan ceza sahasına girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        32. dakikada Emirhan Topçu'nun orta sahada kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Alisson'un aşırtma denemesinde Mert Günok, topun kaleye gitmesine izin vermedi.

        45+2. dakikada ev sahibinin ikinci golü geldi. Sağdan çizgiye inen Vinicius'un arkaya çevirdiği meşin yuvarlağı Elias ağlara gönderdi: 2-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Shakhtar Donetsk'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        56. dakikada Shakhtar Donetsk atağında Alisson Santana'nın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

        72. dakikada sol kanattan Newertton'un pasına hareketlenen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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