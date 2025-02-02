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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mustafa Denizli: Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!

        Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Konuk ekip maçı 9 kişi tamamladı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadele sonrasında HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:05
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        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

        Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından, HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "Bundan yıllar evvel bir programda bir penaltı ve kırmızı kart kararıyla ilgili bir suça 3 ceza verilmez demiştim. Bu yanlış bir uygulama; penaltı, kırmızı kart ve bir hafta sonra oynamıyorsun. Bunu bu sene değiştirdiler fakat bugün olan bir şey benim için tartışma konusu. Fenerbahçe'nin kazandığını penaltı ve ondan sonra Amrabat'ın gördüğü sarı kart. Burada bir hakem hatasından bahsedebiliriz veya hakem kaçırmıştır VAR'ın çağırması lazımdır. Oyun devam etti ve oyun devam ederken Amrabat sarı kart gördü. Hangi kararı değerlendiriyor? Penaltı kararını değerlendiriyor. Bu hadise penaltı kararından sonra olmuş bunun bir daha gözden geçirilmesi lazım. Hakemin hatası veya VAR'ın hatası tartışmalı. Biraz daha yukarı bassa kırmızı kart. Hakemin kaçırdığı bir pozisyondan bir futbolcu kırmızı kart niye görsün. Bunun bir daha değerlendirilmesi lazım.

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        "ORTA SAHADA NET BİR ŞEKİLDE SIKINTI YAŞIYOR"

        "Fenerbahçe orta sahada net bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'nin orta sahasında kim çıkıp girerse neticede üç solak var. Sonradan girenlerle 5 solak oldu. Son maçı değerlendirdiğiniz zaman İsmail takımın başarılı oyuncularından birisiydi. Bölgesinde oynamamasına rağmen... Ben bu akşam İsmail'in takımda olmamasını beklemiyordum. Kırılgan orta saha var Fenerbahçe'de."

        "MUTLAK BİR FENERBAHÇE HAKİMİYETİ VARDI"

        "Oyunda mutlak bir Fenerbahçe hakimiyeti vardı. Bir ara dakika 65 olmuştu Rize rakip kaleye gidememişti. O zaman 10 kişi oynuyordu. Mutlak bir baskı kurdu... Tribünün desteğini ikinci golden sonra arkasına aldı. İkinci yarının sonlarında gelen gol oyunun çevirilmesi adına çok önemli bir işaretti. O gol hem takımın hem tribünlerin psikolojisi değiştirdi. Çok garip bir maç oldu esasında keyifli ve heyecanı son derecede yüksekti.

        "HAKEM BAZI KARARLARINDA HATALIYDI"

        "Bu akşam hakem bazı kararlarında hatalıydı zaten o anlarda VAR devreye girdi. Bu baskılarda doğru karar vermekte bile yanlış yapabilirler. Hakem kararlarından Rizespor etkilendi ama Rizespor'un aleyhine karar verildi diyebileceğim bir şey yok."

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