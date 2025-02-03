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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: Bolu'daki yangın faciası, terörle mücadele ve Suriye'deki süreç masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: Bolu'daki yangın faciası, terörle mücadele ve Suriye'deki süreç masada

        Kabine toplantısında, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci masaya yatırılacak. Terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem de toplantıda ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:58
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        Kabine toplanıyor
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        Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemini Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası oluşturacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16.00'da başlayacak.

        KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

        Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma genişliyor. Kabine toplantısında yangının nedenleri ve soruşturma süreci ele alınacak. Böyle bir facianın bir daha yaşanmaması için atılacak adımlar da masada olacak.

        TERÖRLE MÜCADELEDE

        Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

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        İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

        Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. 4 tur esir takası yapıldı. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

        SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEME DAİR GELİŞMELER

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde de Şara'nın Ankara'ya bir ziyaret yapması bekleniyor. Suriye'deki yeni döneme ilişkin gelişmeler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

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