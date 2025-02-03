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        Haberler Magazin Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı

        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı

        Ünlülerin Hindistan'da doğmaları ve birer sokak satıcısı olmaları halinde nasıl bir görünüme sahip olabilecekleri gözler önüne serildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:20
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        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
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        Onlar, Türkiye'de doğdu...

        Bülent Ersoy

        Onlar; seçtikleri meslekler nedeniyle bir hayli hayranı olan ünlü kişiler.

        İbrahim Tatlıses

        Peki başka bir ülkede doğsalardı acaba yine aynı mesleği icra etme şartlarına sahip olurlar mıydı?

        Demet Akalın

        Serdar Ortaç

        Sadece hayal edebiliriz.

        Nurgül Yeşilçay

        O hayali, yapay zekâ sayesinde zihinden çıkarıp görüntüleme imkânına sahibiz.

        Mahsun Kırmızıgül

        yapayzekacann adlı uygulama, ünlülerin Hindistan'da doğmaları ve birer sokak satıcısı olmaları halinde nasıl bir görünüme sahip olabileceklerini gözler önüne serdi.

        Şahan Gökbakar

        Henüz emekleme dönemindeki yapay zekânın ileride ortaya nasıl ürünler ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değil.

        Melisa Aslı Pamuk

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        #İbrahim Tatlıses
        #Yapay Zeka
        #Melisa Aslı Pamuk
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