Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı

Onlar, Türkiye'de doğdu...

REKLAM advertisement1 Bülent Ersoy Onlar; seçtikleri meslekler nedeniyle bir hayli hayranı olan ünlü kişiler.

İbrahim Tatlıses Peki başka bir ülkede doğsalardı acaba yine aynı mesleği icra etme şartlarına sahip olurlar mıydı?

Demet Akalın

Serdar Ortaç Sadece hayal edebiliriz.

Nurgül Yeşilçay O hayali, yapay zekâ sayesinde zihinden çıkarıp görüntüleme imkânına sahibiz.

Mahsun Kırmızıgül yapayzekacann adlı uygulama, ünlülerin Hindistan'da doğmaları ve birer sokak satıcısı olmaları halinde nasıl bir görünüme sahip olabileceklerini gözler önüne serdi.

Şahan Gökbakar Henüz emekleme dönemindeki yapay zekânın ileride ortaya nasıl ürünler ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değil.

Melisa Aslı Pamuk REKLAM