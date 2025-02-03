Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
Muğla'nın Milas ilçesinde, manavlık yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan, bıçaklanmış halde sandalyenin üzerinde cansız halde bulundu. Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledi. B.Ö. isimli şüpheli kadın gözaltına alındı
Muğla'da olay, Milas ilçesindeki Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Halil İbrahim Mercan (48), sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.
BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI
Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.