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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!

        Muğla'nın Milas ilçesinde, manavlık yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan, bıçaklanmış halde sandalyenin üzerinde cansız halde bulundu. Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledi. B.Ö. isimli şüpheli kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 08:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:06
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        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
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        Muğla'da olay, Milas ilçesindeki Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Halil İbrahim Mercan (48), sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.

        BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Polis, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Muğla
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