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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu: İki ödül alan Beyonce ilk kez 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı

        2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu: Beyonce ilk kez 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı

        Müziğin Oscarları olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Geceye damga vuran isim, aldığı üç ödülle Beyonce oldu. Taylor Swift, Lady Gaga, Shakira, Kendrick Lamar gibi ünlü isimler de Grammy gecesinden eli boş dönmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:12
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        Beyonce sonunda o ödülü aldı
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        Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri bu yıl, 67'nci kez sahiplerini buldu.

        En yetenekli sanatçıların ve yılın en büyük hitlerinin ödüllendirildiği 2025 Grammy Ödülleri töreni, dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena’da düzenlendi.

        Beyonce, müzik kariyeri boyunca ilk kez 'Cowboy Carter' ile 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı. Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı oldu.

        Ünlü şarkıcının bu yıl aldığı üç daldaki ödül, kariyerindeki Grammy ödülleri sayısını 35'e çıkardı. 'En iyi Country Albümü' ödülünü Beyonce'ye müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Taylor Swift takdim etti.

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        Gecede önemli ödülleri olan diğer isimler arasında Lady Gaga, Kendrick Lamar ve Shakira da vardı.

        Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen 'Now and Then' ile En İyi Rock Performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı 'Hackney Diamonds' ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.

        Gecede ayrıca geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter da ödüle lâyık görüldü.

        İşte 2025 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

        Yılın Kaydı

        Kendrick Lamar - Not Like Us

        Yılın Albümü

        Taylor Swift - The Tortured Poets Department

        Yılın Şarkısı

        Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

        En İyi Yeni Sanatçı

        Chappell Roan

        Yılın Prodüktörü

        Daniel Nigro

        Yılın Şarkı Yazarı

        Amy Allen

        En İyi Pop Solo Performansı

        Sabrina Carpenter - Espresso

        En İyi Pop İkilisi

        Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

        En İyi Pop Vokal Albümü

        Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

        En İyi Dans/Elektronik Kaydı

        Justice & Tame Impala - Neverender

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        En İyi Dans Pop Kaydı

        Charli XCX - Von Dutch

        En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü

        Charli XCX - Brat

        En İyi Remiks Kaydı

        Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

        En İyi R&B Performansı

        Muni Long - Made for Me (Live on BET)

        En İyi Geleneksel R&B Performansı

        Lucky Daye - That’s You

        En İyi R&B Şarkısı

        SZA - Saturn

        En İyi İlerici R&B Albümü

        Avery*Sunshine - So Glad to Know You

        NxWorries - Why Lawd?

        En İyi R&B Albümü

        Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

        En İyi Rap Performansı

        Kendrick Lamar - Not Like Us

        En İyi Melodik Rap Performansı

        Rapsody Featuring Erykah Badu - 3:AM

        En İyi Rap Şarkısı

        Kendrick Lamar - Not Like Us

        En İyi Rap Albümü

        Doechii - Alligator Bites Never Heal

        En İyi Country Solo Performansı

        Chris Stapleton - It Takes a Woman

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        En İyi Country İkili/Grup Performansı

        Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted

        En İyi Country Şarkısı

        Kacey Musgraves - The Architect

        En İyi Country Albümü

        Beyoncé - Cowboy Carter

        En İyi Americana Performansı

        Sierra Ferrell - American Dreaming

        En İyi Latin Pop Albümü

        Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

        En İyi Urban Müzik Albümü

        Residente - Las Letras Ya No Importan

        En İyi Meksikan Albümü

        Carín León - Boca Chueca, Vol. 1

        En İyi Afrika Müzik Performansı

        Tems - Love Me JeJe

        En İyi Global Müzik Albümü

        Matt B & Royal Philharmonic Orchestra - Alkebulan II

        En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü

        Hans Zimmer - Dune: Part Two

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        Jon Batiste - It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)

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        Kendrick Lamar - Not Like Us

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