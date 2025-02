Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri bu yıl, 67'nci kez sahiplerini buldu.

En yetenekli sanatçıların ve yılın en büyük hitlerinin ödüllendirildiği 2025 Grammy Ödülleri töreni, dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena’da düzenlendi.

Beyonce, müzik kariyeri boyunca ilk kez 'Cowboy Carter' ile 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı. Natalie Cole, Whitney Houston ve Lauryn Hill'in ardından bu ödülü alan dördüncü siyahi kadın sanatçı oldu.

Ünlü şarkıcının bu yıl aldığı üç daldaki ödül, kariyerindeki Grammy ödülleri sayısını 35'e çıkardı. 'En iyi Country Albümü' ödülünü Beyonce'ye müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü şarkıcı Taylor Swift takdim etti.

Gecede önemli ödülleri olan diğer isimler arasında Lady Gaga, Kendrick Lamar ve Shakira da vardı.

Beatles, John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden üretilen 'Now and Then' ile En İyi Rock Performansı ödülünü; Rolling Stones da 2023'te çıkardığı 'Hackney Diamonds' ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.

Gecede ayrıca geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter da ödüle lâyık görüldü.

İşte 2025 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

Yılın Kaydı

Kendrick Lamar - Not Like Us

Yılın Albümü

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Yılın Şarkısı

Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Prodüktörü

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı

Sabrina Carpenter - Espresso

En İyi Pop İkilisi

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

En İyi Pop Vokal Albümü

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

Justice & Tame Impala - Neverender

En İyi Dans Pop Kaydı

Charli XCX - Von Dutch

En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü

Charli XCX - Brat

En İyi Remiks Kaydı

Sabrina Carpenter - Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

En İyi R&B Performansı

Muni Long - Made for Me (Live on BET)

En İyi Geleneksel R&B Performansı

Lucky Daye - That’s You

En İyi R&B Şarkısı

SZA - Saturn

En İyi İlerici R&B Albümü

Avery*Sunshine - So Glad to Know You

NxWorries - Why Lawd?

En İyi R&B Albümü

Chris Brown - 11:11 (Deluxe)

En İyi Rap Performansı

Kendrick Lamar - Not Like Us

En İyi Melodik Rap Performansı

Rapsody Featuring Erykah Badu - 3:AM

En İyi Rap Şarkısı

Kendrick Lamar - Not Like Us

En İyi Rap Albümü

Doechii - Alligator Bites Never Heal

En İyi Country Solo Performansı

Chris Stapleton - It Takes a Woman

REKLAM

En İyi Country İkili/Grup Performansı

Beyoncé & Miley Cyrus - II Most Wanted

En İyi Country Şarkısı

Kacey Musgraves - The Architect

En İyi Country Albümü

Beyoncé - Cowboy Carter

En İyi Americana Performansı

Sierra Ferrell - American Dreaming

En İyi Latin Pop Albümü

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

En İyi Urban Müzik Albümü

Residente - Las Letras Ya No Importan

En İyi Meksikan Albümü

Carín León - Boca Chueca, Vol. 1

En İyi Afrika Müzik Performansı

Tems - Love Me JeJe

En İyi Global Müzik Albümü

Matt B & Royal Philharmonic Orchestra - Alkebulan II

En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü

Hans Zimmer - Dune: Part Two

En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı

Jon Batiste - It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)

En İyi Müzik Video

Kendrick Lamar - Not Like Us