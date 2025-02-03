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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda İstanbul'da simide gayriresmi zam - Alışveriş Haberleri

        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam

        Herkesin neredeyse her gün tükettiği simide ulaşmak artık hayli zorlaştı. Gayriresmi zamla satılan simide yine gayriresmi zam geldi. Fiyatı yüzde 33 zamla 20 liraya yükseldi

        Giriş: 03.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:07
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        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
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        İstanbul’da, resmi olarak en son 2024’te 12,5 liraya satılan simit fiyatları, o tarihten bu yana gayriresmi olarak artmaya devam ediyor. Birçok fırın geçen temmuz bu yana simidi 15 TL’den satarken son günlerde yine gayriresmi yapılan zamla 20 liradan satılmaya başlandı.

        İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir en son fiyatın resmi olarak 2024'te 12,5 TL'den belirlendiğini, 8 kere teklif verilmesine rağmen resmi zam yapılmadığını anımsatarak şunları söyledi:

        "Şu an için resmi tarife çıkmadı ama evet gündemimizde maalesef böyle bir şey var. Ham maddelerdeki yüksek artıştan dolayı böyle bir teklif çalışmamız var. 1 hafta falan oldu teklifimizi ilettik, beklemedeyiz. Önceden Odalar Birliği komisyonda belli oluyordu ama artık bakanlığa bağladılar. Bakanlığın teklifini bekliyoruz tabii ki."

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        Esnafın maalesef gayriresmi olarak zam yapmak zorunda kaldığını da dile getiren Özdemir, "Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, sigorta primleri yükseldi. Bu yüzden zam talep ettik" şeklinde konuştu.

        KDV TALEBİ

        Son olarak küçük esnafın zor durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, KDV'lerde mal alımlarında yüzde 1 ödediklerini, çıkışlarında ise yüzde 10 ödediklerini anımsatarak bunun düzeltilmesini talep etti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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