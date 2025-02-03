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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme - İş-Yaşam Haberleri

        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme geldi

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergisi kararına misilleme yaparak ABD'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük verisi uygulanacağını duyurdu. Meksika ise oran ve üründen bahsetmese de misilleme gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:12
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        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
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        Trump, göreve başladığı ilk gün, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

        Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı kaydedilmişti.

        KANADA'DAN MİSİLLEME VE KANADA'YI SEÇİN MESAJI

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

        Kanada halkına da seslenmeyi ihmal etmemiş ve kendi payına düşeni yapması gerektiğini belirterek "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin" paylaşımını yapmıştı.

        Öte yandan tartışmaların odağında yer alan ve Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke Meksika'dan da adım geldi. Meksika da ABD'ye misilleme gümrük vergileri uygulayacağını belirtirken, oran ya da üründen bahsetmekten kaçındı.

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