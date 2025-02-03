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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Ocak ayının enflasyon verileri açıklandı, şubat ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 56,35 oldu

        Giriş: 03.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:01
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu
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        Ocak ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 56,35 olarak ortaya çıktı.

        Hem konutlarda hem iş yerlerinde şubat ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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