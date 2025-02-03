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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da panik! Fabrikaya sıçradı | Son dakika haberleri

        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın bitişikteki tekstil fabrikasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından belediye ekiplerine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:05
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        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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        Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ YAVRUSUNA OKSİJEN VERİLDİ

        Bu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

        Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

        Fotoğraflar: İHA

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