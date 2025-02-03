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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Açıklamasında, "Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız" diyen Erdoğan, "Ekran bağımlılığı da gündemimizde. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Burada eğitim alacak gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceğine yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının yer aldığı külliyede toplam 345 derslik bulunuyor. Ayrıca 500 kişilik bir kütüphane ve 2 de spor salonu yer alıyor. Tam tekmil bir öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış bulunuyoruz. Unutmayın her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize hamd ediyorum.

        "MEVCUT ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İNİ BİZ GÖREVE BAŞLATTIK"

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        Evlatlarımızın nitelikli bir eğitim alması vazgeçilmezdir. Geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. Burada nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç temel rakamı sizlere açıklamak istorum. 2002 yılında eğitime ayrılan miktar yalnızca 7.5 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 186 milyarı geçti. 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık.

        "ÖĞRETMENE SALDIRILARDA CEZALAR ARTTI"

        80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü ailelerin üzerinden aldık.

        Öğretmene saldırılarda ceza arttı. Bu konuda caydırıcılığın artmasını temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız.

        "EKRAN BAĞIMLILIĞI GÜNDEMİMİZDE"

        Olumsuz hadiselerin üzerine gidiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerinin tepesine bineceğiz. Onlara nefes aldırmayacağız. Gençler bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum adete yalvarıyorum. Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın bunlara asla prim vermeyin.

        Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Ekran bağımlılığı da gündemimizde. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz.

        "BİN 381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK"

        Bugün bir müjde de açıklamak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atamasını yapıyoruz. Bakanlık kısa sürede duyuruya çıkacak.

        Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarısını artıran 4 ülkeden biri oldu. Ülkemiz Avrupa'da fen bilimleri alanına birinci, matematik alanında ikinci oldu. "

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