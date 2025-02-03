Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. Bu alanda aylık rekor kırıldı. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış (son 12 ay) mal ihracatı 263 milyar dolarla rekor seviye yükseldi.

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