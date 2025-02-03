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        Haberler Ekonomi Para Dış ticaret rakamları açıklandı - Para Haberleri

        Dış ticaret rakamları açıklandı

        Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı ihracatında ve yıllıklandırılmış ihracatta rekor kırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:07
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        Dış ticaret rakamları açıklandı
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        Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. Bu alanda aylık rekor kırıldı. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Yıllıklandırılmış (son 12 ay) mal ihracatı 263 milyar dolarla rekor seviye yükseldi.

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