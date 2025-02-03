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        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

        Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, yeni yönetimle kritik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ahmed Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:55
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        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
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        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye'ye gelecek. Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

        Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini dün (2 Şubat 2025) Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Şara'nın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yarın (4 Şubat 2025) Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

        ALTUN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Görüşmeye ilişkin açıklamada yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Şubat Salı günü Ankara'ya geleceğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şunları kaydetti:

        "Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

        MİT BAŞKANI KALIN İKİ KEZ SURİYE'YE GİTTİ

        Diğer yandan 8 Aralık'ta rejimin devrilmesinden 5 gün sonra Suriye'ye giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, 26 Ocak günü Suriye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş ve Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Kalın, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile de görüşmüştü.

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        FİDAN'IN ZİYARETİ

        Esad sonrası Suriye ile diplomatik ilişkilerini sıcak tutan Türkiye'nin bu dönemde Şam'a ikinci önemli ziyareti de Dışişleri Bakanı düzeyinde olmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık’ta gittiği Şam'da Ahmed Şara ile bir araya gelerek Suriye'nin yeniden inşası ve terörle mücadele konusunda önemli mesajlar vermişti. Şara Kalın gibi Fidan'ı da sıcak karşılamış ve iki isim Esad rejiminde sivillere yasak olan Kasyun Dağı’nda çay içmişti.

        SURİYE'DEN İLK ZİYARET

        Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak’ta Türkiye'ye gelmişti. Mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşen Şeybani'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabul etmişti.

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