Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz. Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum.

"FIRSAT TRANSFERLERİ ÇIKABİLİYOR" Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her 2 yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların 1. tercihi net Türkiye olmuyor. 5 büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor. İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor. REKLAM

"SEÇENEKLER OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ" Sacha Boey, çok net performans aldığımız, çok değerli bir oyuncuydu. Geçen sene devre arası gelen teklif çok yüksekti. O dönemde maddi olarak sıkışıklıktan kurtulmak için yapılan bir satış vardı. Oyuncu da çok istiyordu. Bayern Münih'ten bir oyuncuya teklif geliyor, gitmek istiyor. Bir şey diyemiyorsunuz. Bazen gemileri yakıp 'gideceğim' diyor. Kulübün menfaati için satış olmuştu. O süreçte geçici bir hamle yapmıştık. Bu sezon başı Elias Jelert, yaş olarak küçük, ileriye dönük oyuncu olarak telafi ettik. İyi niyetle sahadaydı. Kanat beki olarak oynadı. Elinden geleni yaptık. Sakatlık sonrası dışarı çıkardım. Bu takımın alternatif oyuncularından biri. Diğer tarafta Jakobs'un sakatlığı oldu. En kısa zamanda döndürmek istiyoruz. Tek orijinal sol bekimiz o. Kapattığımız oyuncular var ama tek orijinal sol bek o. Hem yabancı sayısı var hem yabancı kuralı var 12+2, buna bakınca her mevkiye yabancı alamıyorsunuz. Türk oyuncu olarak da çok seçenek yok. Bunu artırmak için seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Son haftaya girerken gelen isimlere göre hareket edeceğiz. İyi oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Ahmed Kutucu golü attı, Morata ilk defa oynadı. Takıma oyuncu ve kişilik katkı verecek, sahiplenen, takım içerisinde beraber oynamaya alışkın oyuncuları tercih etmek önemli. Yine bu türde oyuncular almaya çalışacağız. Orta saha ve savunmayla ilgili düşüncelerimiz var. Bunlara bakıyoruz.

"TORREIRA'YA VERİLEN KART ISMARLAMA KARTTI" Torreira'ya verilen kart, son haftaların en komik kartıydı. Suratına tokat yediği için hakem kart verdi. Çok erken verdi. Ismarlama karttı bu Torreira'nın kartı. Devamlı 'Torreira'ya kart gösterin, Torreira'ya kart gösterin' ısmarlama kartını çok da erken verdi. Barış'a da 15-20 dakika kala kart gördü. Diğer oyuncular vakit geçirmeden kart gördü. Avrupa'da da bunu yaşadık. 3 tane oyuncumuz Alkmaar maçında oynayamayacak. Bu da planladığımız bir şey değildi ama maçlar içinde bu tür şeyler oluyor. Bir sonraki maç, ondan sonraki maç, kupa maçımız var, orada bazı oyuncuları kullanacağız. Bizim için de zor oluyor, kadromuz sıkışıkken bu kadar oyuncunun kart görmesi sıkıntı olacak.

"TRANSFERİ GÜZEL ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ" Bizim için de zor oluyor. Transfer... Bir yandan yarışıyorsunuz bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmak gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın ne kadar para harcarsanız harcayın olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız.

"İYİ KADROYA SAHİBİZ" Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız, yanında kupa var, Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava ve saha şartları nasıl olacak. Bu tür şeyler var. Orada kimi, nasıl kullanacağız. Birçok maç var. Kadromuzu, transfer dönemi istediğimiz şeyleri tam olarak yaptıkça içimiz rahat edecek ve daha çok oyuncuyla oynama şansımız olacak. Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. İyi kadroya sahibiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin profesyonelliği... Onları maçlara çok iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz. G.Saray Antep'te hata yapmadı! Haberi Görüntüle