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        Hindistan'dan Rusya açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Hindistan'a yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise Rusya-Hindistan ortaklığının istikrarlı ve zaman içinde kendini kanıtlamış olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 20:44 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:48
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        Hindistan'dan Rusya açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatına da dikkat çekerek Hindistan'a yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

        Donald Trump, Hindistan'ın Rusya ile ilişkisini önemsemediğini ifade ederken "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil." demişti.

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        Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Trump'ın eleştirilerinin ardından açıklamada bulundu.

        Jaiswal, Hindistan'ın diğer ülkelerle kurduğu ilişkinin kendi içinde bir değere sahip olduğunu ifade ederken "Hindistan-Rusya ilişkisi söz konusu olduğunda, istikrarlı ve zaman içinde sınanmış ortaklığımız var." dedi.

        Jaiswal, ABD ile güçlü savunma ortaklığına sahip olduklarını ve bu ortaklığın büyüme potansiyeli olduğunu belirtti.

        Trump'ın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Hindistan'a yönelik eleştiride bulunmuş ve Hindistan'ın küresel düzeyde bir aktör olmadığını ifade etmişti.

        Trump, son açıklamasında ise Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayı bıraktığını duyduğunu ifade etse de New York Times'a (NYT) konuşan Hindistanlı bir yetkili petrol ithalatının süreceğini bildirdi.

        HİNDİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

        Hindistan-Rusya ilişkileri, Sovyetler Birliği dönemine dayanırken, iki ülke 1971 yılında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalamıştı.

        Hindistan-Rusya ilişkileri Sovyetlerin dağılması sonrası bir dönem durgunluk yaşasa da Rusya'nın petrol gelirlerinin artması ve ekonomik olarak toparlanmasıyla yeniden gelişmeye başladı.

        Gelişmekte olan Hindistan sanayiinin ihtiyaç duyduğu petrol konusunda Rusya'nın önemli bir rolü bulunurken, kömür de Rusya'dan Hindistan'a ihraç edilen enerji kaynakları arasında yer alıyor.

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