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        Haberler Gündem Son dakika: MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı

        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:47
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        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
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        Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı.

        AFAD Başkanlığı'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığı'na ise aynı kurumun başkan yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

        Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Muhammed Gülyurt getirildi.

        BÜYÜKELÇİ ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre; Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk Ulutas, Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı.

        BASIN İLAN KURUMU'NA İLİŞKİN ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

        Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

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        Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

        TİCARET BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

        Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan; Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Özer Çildaş atandı.

        TİCARET BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMALAR

        Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerinde yapılan atama ve görevden alımlara göre; Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, görevden alındı. Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Gödelek, Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Yayla, Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne Ünal Aksoy, Ankara Ticaret il Müdürlüğüne Elif Tan, Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne Abdullah Yıldırım, Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne Arif Aksu, Batman Ticaret Il Müdürlüğüne Burak Nerse, Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne Fatma Karakaya, Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Meltem Saniye Erciyas, Kars Ticaret İl Müdürlüğüne Bilal Taş, Kırıkkale Ticaret il Müdürlüğüne Mehmet Demir, Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Güner, Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Ferhat Sümer, Sivas Ticaret İI Müdürlüğüne Ferhat Erdil, Van Ticaret il Müdürlüğüne Derya Ayaydın atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
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        #AFAD
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