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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği

        Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaptı. Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:25
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        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.

        TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

        Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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