Meteoroloji'den açıklama geldi! Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun batısı karla karışık yağmurlu, doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.