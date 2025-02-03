Galatasaraylıların yeni yengesi
Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Morata'nın eşi Alice Campello, Galatasaraylıların yeni yengesi oldu
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna dâhil etti. Sarı - Kırmızılılar, Morata'yı 20 Ocak 2026'ya kadar Milan'dan kiraladı.
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Tam adı; Alvaro Borja Morata Martin olan 32 yaşındaki golcü, ailesini de İstanbul'a getirdi.
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Morata'nın eşi Alice Campello, Galatasaraylıların yeni yengesi oldu.
Geçmişte, Real Madrid, Juventus ve Chelsea takımlarında da forma giyen futbolcu, İtalyan eşi ile 17 Haziran 2017'de Venedik'te evlendi.
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Çiftin 4 çocukları dünyaya geldi. 2018'de Alessandro ve Leonardo adında erkek ikizleri doğdu. 2020'de Edoardo adında bir erkek çocukları daha ailelerine katıldı. Son olarak ise 2023'te Bella isminde kızları dünyaya geldi.
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29 yaşındaki Alice Campello'nun bir kozmetik markası var. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken İtalyan güzelin, Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.
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Alice Campello, tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı: Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu. O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim. Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk.
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Benimle ciddi düşündüğünü anladım. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakârlık yaptı. Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. İlişkiye başladıktan 8 ay sonra da evlilik teklifinde bulundu. Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk, fedakârlılık gerektirir. Onun benim için yaptıkları gibi... Hayatta ne olacağını tahmin etmek çok zor...
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Süper Lig'in diğer yeni yengeleri ise şunlar:
CHINA SUAREZ
Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, Arjantin'deki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
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Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçirirken, China Suarez ile aşk yaşamaya başladı.
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China Suarez, Wanda Nara'nın yerini alarak Galatasaraylıların yeni yengesi oldu.
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Mauro Icardi, sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.
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Icardi'nin Wanda Nara ile boşandıktan hemen sonra Suarez ile evleneceği öğrenildi.
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CAROLAINE FREITAS
Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.
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Anderson Talisca ile Brezilyalı model Carolaine Freitas'ın ile aşk yaşıyor. Freitas da artık Fenerbahçeliler'in yeni yengesi.
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Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye'ye gelerek, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.
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BARBORA SKRINIAR
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar kiraladı ve savunmasını güçlendirdi.
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29 yaşındaki Slovak defans oyuncusu, model Barbora Skriniar'ın ilişkisi 2014'te başladı.
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2020'de Charlotte isminde kızları dünyaya gelen çift, 2023'te evlendi.
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NAIARA CARLOS
Fenerbahçe ara transfer döneminde Brezilyalı stoper Diego Carlos'u da takıma kattı. Kanarya, Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine futbolcuya, eşi Naira Carlos da eşlik etti.
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Diego Carlos ile Naira Carlos, 2017'de evlendi.
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Çiftin; Davi, Alice ve Isaac adında üç çocukları var.
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Naira Carlos, sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını paylaşıyor.
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Sezon başında Türkiye'ye transfer olan futbolcular ve eşleri:
BEŞİKTAŞ
Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena
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Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena
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Jessica Melena
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Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena
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GALATASARAY
Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
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Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
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Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
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Gabriel Sara ve Maria Clara Montemór
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BEŞİKTAŞ
Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
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Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
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Gabriel Paulista ve Feeh Mascarenhas
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Feeh Mascarenhas
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TRABZONSPOR
Stefan Savic ve Nikolija Pesic
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Stefan Savic ve Nikolija Pesic
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Stefan Savic ve Nikolija Pesic
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GALATASARAY
Elias Jelert Kristensen ve Cecilie Flintholm
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Cecilie Flintholm
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Cecilie Flintholm
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TRABZONSPOR
Pedro Malheiro ve Mariana Marques
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Pedro Malheiro ve Mariana Marques
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Pedro Malheiro ve Mariana Marques
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Mariana Marques
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GAZİANTEP FK
Enric Saborit ve Janire Martos
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Enric Saborit ve Janire Martos
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Janire Martos
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Janire Martos
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GAZİANTEP FK
Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
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Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
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Kacper Kozłowski ve Weronika Kozłowska
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ANTALYASPOR
Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
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Thalisson Kelven da Silva ve Jaqueline Baumel
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Jaqueline Baumel
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