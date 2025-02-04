Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.
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Ara transferde öncelik verdiği mevkilerden biri de sol bek olan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Samuel Dahl'dan olumlu yanıt alamadı.
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Transferinde önemli mesafe kat edilse de son düzlükte Benfica'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Dahl'ın ardından rotayı diğer isimlere çeviren siyah-beyazlılarda listenin ilk sıralarında Rıdvan Yılmaz yer almaya devam ediyor.
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Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Rıdvan Yılmaz'a sol beki emanet edip yabancı kontenjanı konusunda da kadroyu rahatlatmak istese de 23 yaşındaki futbolcu, geri dönmeye şimdilik sıcak bakmıyor.
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İskoç ekibine satın alma opsiyonlu kiralama formülü öneren siyah-beyazlılar, bu teklife de olumlu yanıt alamadı.
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Beşiktaş'ın Rıdvan konusunda ısrarı devam ederken sol bek için alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor.
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Rangers'ta bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Rıdvan, 1 asiste imza attı.
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