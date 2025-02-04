Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenlere ilişkin soruşturmada, 3 disiplin amiri ve 5 teğmene, 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini duyurmuştu. Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi de belli oldu.

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Gerekçeli kararda, ihraca neden olan kılıçlı yemin için bir gün önceden organize olunduğu vurgulandı. "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" ifadesinin amacı dışında kullanıldığı belirtildi. Söz konusu yemin ve sonrasında yaşananların TSK'nın Atatürk sevgisinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.

Kararda şunlar kaydedildi: “Soruşturma sırasında tespit edilen planlamalar, olayın oluş şekli yönüyle eylem bütünlüğü içinde değerlendirdiğinde, toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek subay andı olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nden kaldırılan andın içerisindeki değerlerin dışlandığına dair bir algı yaratacak ve TSK'nın tartışılmasına sebep olabilecek protest bir davranış ve disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ sözünün amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini azaltan bir davranış olacaktır.

Ortaya çıkan disiplinsizliğin ulaştığı boyutta olumsuz etkileri düşünüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek boyut ve ağırlığa ulaştığı değerlendirilmiştir. Kalabalığın heyecanını kullanılarak eyleme dönüştürülmesi ile bu planın yarattığı etki itibari ile o tarihten itibaren toplumda ayrışmanın başladığı milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarının millet nezdinde zedelendiği anlaşılmıştır. Ordunun, vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK’ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.”

Dört üye, ihraç kararına karşı oy kullandı ve görüşlerini gerekçeli bir şekilde açıkladı. Karşı oy yazısında, teğmenlerin anayasal bir suç işlemedikleri, eylemlerinin hukuka aykırılık teşkil etmediği savunuldu.