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        Haberler Bilgi Yaşam Bilmecelere bile konu olan şifa deposu kış meyvesi narın sağlığımıza faydaları nelerdir?

        Narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

        Nar, lezzeti ve çarpıcı rengiyle salatalardan yemeklere, tatlılardan içeceklere kadar geniş bir yelpazede besinlere zenginlik katan bir meyvedir. Lezzetinin yanı sıra sağlığa sağladığı katkılar ise saymakla bitmez. İşte narın sağlığımıza olumlu etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:32
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        Tropik ve subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir meyve olan narın anavatanı Ortadoğu ve Kafkasya’dır. Bağışıklığı güçlendirmesi, enfeksiyonlarla savaşması, kanser, kalp ve diyabet hastalıklarına karşı etkili olması ve uzun süre tokluk hissi vermesi, narın faydaları arasındadır.

        NARIN BESİN DEĞERİ

        Nar oldukça besleyici bir meyvedir ve içerik bakımından oldukça zengindir. İyi bir fruktoz (meyve şekeri), sakkaroz (sofra şekeri) ve glikoz kaynağıdır. Ayrıca askorbik asit, sitrik asit, fumarik asit ve malik asit gibi organik asitleri bol miktarda barındırır. Nar proteinlerin yapı taşı olan aminoasitler açısından da dengeli bir içeriğe sahiptir.

        100 gram nar;

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        - 0.12 ile 0.38 gram arasında protein,

        - 0.19 ile 0.23 gram arasında yağ ve yağ asidi,

        - 9.52 ile 10.72 gram arasında lif,

        - 0.21 ile 0.86 miligram arasında demir (Fe)

        - 156 ile 326 miligram arasında potasyum (K),

        - 4.3-9.6 miligram arasında C vitamini,

        - 10 ile 16 miligram arasında kalsiyum (Ca),

        - 0.18 ile 0.35 miligram arasında çinko içerir.

        NAR KAÇ FARKLI ŞEKİLDE TÜKETİLEBİLİR?

        Nar sıklıkla taze haliyle bir meyve olarak tüketilir. Ancak besin olarak veya tıbbi amaçlarla narın kullanımı yalnızca etli kısmı ile sınırlı değildir. Taze haline ek olarak nar; pekmez haline getirilerek, ekşi sosu yapılarak veya meyve suyu, sirke gibi farklı formlara dönüştürülerek de tüketilebilir. Narın çekirdeğinden elde edilen yağ hem masaj yağı olarak hem de diğer tıbbi amaçlar için kullanılabilir.

        Ayrıca nar, çeşitli içecek gruplarına ferahlatıcı bir aroma katmak amacıyla da eklenebilir. Narın tüketim şekillerinden biri de çay haline getirilerek kullanımıdır. Nar çayı; ezilmiş nar taneleri, kurutulmuş nar çiçekleri veya nar suyu konsantresinin sıcak suya eklenmesi ile kolayca demlenebilir.

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        NARIN FAYDALARI NELERDİR?

        1. ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEKTİR

        Nar, antioksidan içeriği en yüksek olan meyve türleri arasında yer alır. Tek bir nardan elde edilen nar suyu, günlük C vitamini gereksiniminin %40'ından fazlasını karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriğine sahiptir. Antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, vücutta her türlü enfeksiyona karşı savaşırken hücrelerde oksidatif hasarların oluşumunu engelleyerek tüm kanser türlerine karşı koruma sağlar. C vitamini, oldukça hassas bir vitamin olup pişirme, pastörize etme ve metalle temas gibi durumlarda tamamen yok olabilir.

        Bu nedenle narın metal bıçak, blender gibi aletlerle temas ettirilmeden taze olarak tüketilmesinde fayda vardır.

        2. ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUR VE HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

        Yapılan pek çok bilimsel araştırmada düzenli nar tüketiminin hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirdiği sonucuna varılmıştır. Özellikle de beslenme kaynaklı nedenlere bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemleri gibi durumlarda mevcut tedaviye ek olarak düzenli şekilde nar tüketilerek bilişsel fonksiyonlar güçlendirilebilir.

        Buna ek olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda özellikle de erken evrelerde iken nar tüketimine özen göstermek, hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması açısından oldukça faydalıdır.

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        3. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

        İçeriğinde çok sayıda tohum yer alan farklı bir meyve türü olan nar, çok önemli bir posa içeriğine sahiptir. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için yetişkinlerde günlük 20-25 gram posa alımına dikkat edilmesi gerekir.

        Bir kase nar, ortalama olarak 7 gram posa (diyet lifi) içerir. Bu miktar günlük gereksinimin yaklaşık olarak üçte birini karşılar. Bu sayede düzenli olarak nar tüketildiğinde kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarının önüne geçilebilir.

        4. KANSER RİSKİNİ AZALTMA

        Nar, içerdiği polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle prostat ve meme kanserleri üzerinde yapılan araştırmalar, narın kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatıcı etkisini ortaya koymuştur. Ayrıca, serbest radikal hasarını azaltarak sağlıklı hücrelerin korunmasına yardımcı olur.

        5. KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

        Kan dolaşımını hızlandıran nar, dokulara yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaştırılmasını sağlar, kalp krizine karşı korur. Tansiyonu dengeleyici özelliği sayesinde yüksek kan basıncı değerlerine sahip olan bireylerde tansiyonun düşürülmesini, kansızlığa bağlı olarak düşük tansiyon şikayeti bulunan kişilerde ise tansiyonun olması gereken değer aralığına getirilmesini sağlar.

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        Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, kullanılan ilaçlarla etkileşime girmemesine dikkat edilmesi gerektiğidir.

        UYARI: Kalp hastalıkları, hipertansiyon veya herhangi farklı bir hastalığın tedavisi için sürekli olarak ilaç kullanan kişiler düzenli nar tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerinden onay almalıdır.

        NAR SUYU FAYDALARI VE TÜKETİMİ

        Nar suyu, yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bir içecektir. Taze nar taneleri, blender yardımıyla ezilerek ya da narenciye sıkacağı ile sıkılarak doğal nar suyu elde edilir. Sabah saatlerinde bir bardak nar suyu içmek, güne enerjik bir başlangıç yapmayı sağlar. Hazır nar suları yerine evde hazırlanmış taze nar suyu tercih edilmelidir. Bu şekilde katkı maddesi içermeyen doğal bir içecek tüketilmiş olur.

        Nar suyu faydaları şunlardır:

        - Kalp sağlığını destekler.

        - Bağışıklık sistemini güçlendirir.

        - Kan basıncını düzenler.

        - Cilt sağlığını iyileştirir.

        - Antioksidan etkisiyle hücreleri korur.

        - Eklem ağrılarını hafifletir.

        - Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

        - Sindirim sistemini destekler.

        - Enflamasyonu azaltır.

        - Kan dolaşımını iyileştirir.

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