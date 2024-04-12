5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?
Kalp krizi riskini azaltmak için, yapılan bir araştırmaya göre, sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağı haftada 4 gün tüketilebilir.
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Yapılan bir araştırma bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor.
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Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.
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Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, kalp krizi riskini yüksek oranda düşürüyor ve vücudu kalp krizine karşı koruyor.
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Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.
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Pennsylvania’da Penn State University’nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, “Sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz” diyor.
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Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmek için her gün ihtiyaç duyulan ceviz porsiyonu belirlendi.
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Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz. Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.