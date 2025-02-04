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        Haberler Magazin Seda Sayan, ifade verdi - Magazin haberleri

        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, ödeyemeyenleri aileleriyle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda iş insanı Örfi Bilgin ve kardeşi Ziyadin Bilgin ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Seda Sayan'ın imzaladığı 7,5 milyon liralık bir senet de bulundu. Sayan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:09
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        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
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        Şişli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit ettiği öne sürülen şüpheliler, bir kişiyi ısrarla rahatsız etmeye başladı. Israrlı tehditlerin ardından mağdur kişi, polise giderek şikâyetçi oldu.

        Şikâyetin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin 'tefecilik ve nitelikli tehdit' suçlarını işlediği, çok sayıda kişiyi aynı şekilde tehdit ettikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 1 Şubat'ta saat 05:00'te Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Örfi Bilgin ile kardeşi Ziyadin Bilgin’in de yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda kişinin isminin yer aldığı liste, ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı dokümanlar ele geçirildi. Senetlerden birinde sanatçı Seda Sayan’ın da ismi ve imzasının bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        EŞİ VE AVUKATLARIYLA BİRLİKTE EMNİYETE GİTTİ

        Bunun üzerine Seda Sayan'ın ifadesine başvurulması icap etti. Sayan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Sayan’a, eşi Çağlar Öktem ile avukatı da eşlik etti.

        "ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"

        İHA'nın haberine göre; Seda Sayan'ın şikâyetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Sayan, "Kendisini Örfi Bilgin'i tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil, borç almam söz konusu değil. Şikâyetçi de değilim. Ele geçirilen evrak tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Program da iptal edildi, yayınlanmadı" ifadelerini kullandı.

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        #Seda Sayan

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