Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
Denizli'de, eğlence merkezinde başlayıp dışarı taşan kavgada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Tamer Cura'nın, 21 yaşındaki Emrullah Karahan tarafından kasığından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de olay, 30 Ocak'ta Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli ve 1 çocuk babası Tamer Cura (28) ile başka müşteri grubu arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı.
İKİ TARAF DA DIŞARI ÇIKARILDIHayatını kaybeden Tamer Cura, bir çocuk babasıydı.
DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları, tarafları dışarı çıkardı.
KASAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTIKatil zanlısı Emrullah Karahan, operasyonla yakalandı.
Gazinonun çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah Karahan (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI YAŞAMINI YİTİRDİ
Tamer Cura, ambulansla önce Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Cura, hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Şüpheli Karahan, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Karahan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Olayın eğlence merkezinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası çalışanların iki tarafı ayırmaya çalışması ve Karahan'ın bıçakla Tamer Cura'nın yanına yaklaşıp, kasığından yaralaması yer alıyor.
Ayrıca, Emrullah Karahan'ın olayın ardından kaçtığı ve Cura'nın yerde kan kaybettiği anlar da görüntülendi.